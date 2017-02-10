206 bin KOBİ’ye sıfır faizli kredi

KREDİ 206 bin KOBİ’ye bu ay sonunda verilmeye başlanacak. Piyasaya 10 milyar lira taze para girecek” dedi.

KOBİ’lere kullandırılacak 3 yıl vadeli 50 bin liraya kadar sıfır faizli kredinin ikinci ayağı bu ay başlıyor. Geçen yıl sonunda 15 bin KOBİ’ye verilen krediden 2017 yılında 206 bin işletme yararlanabilecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, şubat ayı içerisinde yeni başvuruların alınacağını belirterek, “Şu anda 206 bin başvuru var. Toplamda yeni başvuranlarla birlikte 206 bin KOBİ’nin hepsine kredi verilecek. Yeni başvurular önümüzdeki günlerde alınacak. Şubat sonunda krediler verilmeye başlanacak. Piyasaya 10 milyar lira taze para girecek” dedi. 15 bin KOBİ’ye verilmesi planlanan 50 bin liraya kadar sıfır faizli kredi için geçen yıl sonunda 244 bin 980 işletme başvuru yapmıştı. Ancak bazı firmalar adli ve idari makamlardan gelen istihbarat ve güvenlik raporları doğrultusunda kredi almaya hak kazanamadı.

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KOSGEB desteklerinin bu yıl da devam edeceğini bildiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, şartları sağlayan, başvurusu bulunan 206 bin KOBİ’nin tamamına kredinin verileceğini bildirdi. Özlü, 2 milyar liranın üzerinde bir kaynak gerektiğini de belirterek, kaynak konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. KOSGEB tarafından kullandırılacak krediler için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre özel bir bilgisayar yazılımı gerçekleştirildi. Her il için kota belirlenmiş durumda. Belirlenen kotalarda mikro işletmelere ağırlık verildi. Bu kriterlere göre Türkiye genelinde işletmeler krediden faydalanabiliyor. Mikro işletmeler arasında kotalara göre eşitlik olması halinde kredi verilecek KOBİ’lerin istihdam ve cirosuna bakılıyor. Mikro işletmeler arasında daha fazla istihdam ve ciroya sahip olan eşitlik olması halinde öne çıkıyor.

Terör destekçisi işletmeye kredi yok

Reel sektörü rahatlatmak amacıyla 2017 yılında KOSGEB tarafından kullandırılacak krediden yararlanacak firmalar detaylı bir incelemeye tabi tutuluyor. KOSGEB’e başvuruda bulunan firmalar adli ve idari makamlardan gelen istihbarat ve güvenlik raporları doğrultusunda kredi kullanabilecek. FETÖ ya da PKK terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen işletmeler söz konusu kredilerden istifade edemeyecek.

