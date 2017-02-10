banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 10°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
145.825
DOLAR
3.6822
STERLIN
4.6055
EURO
3.9239
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
10 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Şubat Günlük Burç Yorumu
iPhone 8 en pahalısı olabilir!
iPhone 8 en pahalısı olabilir!
10 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
10 Şubat 2017 Alanya -...

206 bin KOBİ’ye sıfır faizli kredi

Geçen yıl sonunda 15 bin KOBİ’ye verilen sıfır faizli KOSGEB kredisiyle ilgili Sanayi Bakanı Özlü “Yeni başvurular alınacak

206 bin KOBİ’ye sıfır faizli kredi

Geçen yıl sonunda 15 bin KOBİ’ye verilen sıfır faizli KOSGEB kredisiyle ilgili Sanayi Bakanı Özlü “Yeni başvurular alınacak

10 Şubat 2017 Cuma 09:03
206 bin KOBİ’ye sıfır faizli kredi
banner404

KREDİ 206 bin KOBİ’ye bu ay sonunda verilmeye başlanacak. Piyasaya 10 milyar lira taze para girecek” dedi.
KOBİ’lere kullandırılacak 3 yıl vadeli 50 bin liraya kadar sıfır faizli kredinin ikinci ayağı bu ay başlıyor. Geçen yıl sonunda 15 bin KOBİ’ye verilen krediden 2017 yılında 206 bin işletme yararlanabilecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, şubat ayı içerisinde yeni başvuruların alınacağını belirterek, “Şu anda 206 bin başvuru var. Toplamda yeni başvuranlarla birlikte 206 bin KOBİ’nin hepsine kredi verilecek. Yeni başvurular önümüzdeki günlerde alınacak. Şubat sonunda krediler verilmeye başlanacak. Piyasaya 10 milyar lira taze para girecek” dedi. 15 bin KOBİ’ye verilmesi planlanan 50 bin liraya kadar sıfır faizli kredi için geçen yıl sonunda 244 bin 980 işletme başvuru yapmıştı. Ancak bazı firmalar adli ve idari makamlardan gelen istihbarat ve güvenlik raporları doğrultusunda kredi almaya hak kazanamadı.

ÖZEL YAZILIMLA 81 İLE DAĞITILACAK
KOSGEB desteklerinin bu yıl da devam edeceğini bildiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, şartları sağlayan, başvurusu bulunan 206 bin KOBİ’nin tamamına kredinin verileceğini bildirdi. Özlü, 2 milyar liranın üzerinde bir kaynak gerektiğini de belirterek, kaynak konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. KOSGEB tarafından kullandırılacak krediler için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre özel bir bilgisayar yazılımı gerçekleştirildi. Her il için kota belirlenmiş durumda. Belirlenen kotalarda mikro işletmelere ağırlık verildi. Bu kriterlere göre Türkiye genelinde işletmeler krediden faydalanabiliyor. Mikro işletmeler arasında kotalara göre eşitlik olması halinde kredi verilecek KOBİ’lerin istihdam ve cirosuna bakılıyor. Mikro işletmeler arasında daha fazla istihdam ve ciroya sahip olan eşitlik olması halinde öne çıkıyor.

Terör destekçisi işletmeye kredi yok
Reel sektörü rahatlatmak amacıyla 2017 yılında KOSGEB tarafından kullandırılacak krediden yararlanacak firmalar detaylı bir incelemeye tabi tutuluyor. KOSGEB’e başvuruda bulunan firmalar adli ve idari makamlardan gelen istihbarat ve güvenlik raporları doğrultusunda kredi kullanabilecek. FETÖ ya da PKK terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen işletmeler söz konusu kredilerden istifade edemeyecek.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
KOBİKOSGEBFaruk Özlü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dürüst mükellefe yüzde 5 indirim Meclis’te
Dürüst mükellefe yüzde 5 indirim Meclis’te
KHK'den büyük müjde çıktı! Aylık 666 TL destek
KHK'den büyük müjde çıktı! Aylık 666 TL destek
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals