2018'de göklerde! Türk mühendisleri yaptı

KAMUFLAJ boyalı uçağın kanat altlarında 3’er istasyon olması dikkat çekti. Bir silah istasyonu boş bırakılırken uçağın kanat altlarına dıştaki istasyonda dörtlü Cirit bataryası, içte de ikili UMTAS yüklemesi yer aldı. Uçağın gövde altında ise ASELFLIR-300 bulunuyor.

2018'DE ENVANTERE GİRECEK

Twitter’daki fotoğrafın altında ise ‘Türk mühendislerinin ürünü Milli uçağımız Hürkuş'un silahlı versiyonu Hürkuş-C, 2018 yılında TSK envanterine girecek’ yazıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi halen Hürkuş’un Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek eğitim modeli Hürkuş-B ve silahlı model Hürkuş-C üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hürkuş B, bu yıl içinde ilk uçuşunu yapacak. Hürkuş-C için de mevcut iki Hürkuş-A prototibinden biri modifiye edildi. Testler kısa sürede başlayacak.

TAI DE PAYLAŞTI

Aşağıdaki fotoğraf ise TAI tarafından Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Bu fotoğrafta en içteki istasyona yakıt tankı takıldığı dikkat çekti.