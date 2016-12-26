2017'de doların durumu!

AMERİKAN Doları iki yıldır yaşadığı yükseliş trendinin ardından uzun zamandır tartışılan euro eşitliğine sadece yüzde 4’lük mesafede duruyor. İki yıl önce 1.40 seviyesinde bulunan euro/dolar paritesinin 2017’de eşitleneceği tahmin ediliyor. Hem de bunun yılın ilk çeyreğinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.
Dolar, bu hafta 1.0352 ile 2003 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Dolar endeksi de hafta içinde 2002 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 103.65’i gördü. Dolar dün euro karşısında 1.0445 ile son 14 yılın en güçlü seviyelerini korumaya devam etti. Analistlere göre bu trend sürecek. ABD’nin 45’inci Başkanı Donald Trump, euro/doların seyrinde oyun değiştirici olacak. Analistlere göre, Trump’ın döneminde ABD’nin para politikasının tahminlerden daha hızlı bir şekilde sıkılaştırılma olasılığı, buna karşın Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hala negatif faiz bölgesinde yer almasının doların güçlenmesine yardımcı olacak.
SOCİAETE GENERALE: AVRUPA'DAKİ SİYASİ BELİRSİZLİK DOLARA YARAYACAK
Fransız bankacılık grubu Societe Generale, Avrupa’da siyasi belirsizliklerin artmaya başlamasının ve ABD’de beklenen faiz artışlarının 15 yıldır ilk kez dolar ve euroyu eşit seviyeye getireceğini öngördü. Bankanın değerlendirmesinde, yatırımcının Trump’ın şok zaferinin ardından popülist politikaların dünya genelinde destek bulması konusunda endişeye kapıldığı belirtildi. Özellikle Fransa’da Marie Le Pen, İtalya’da Beş Yıldız Hareketi’nin popüleritesinin arttığı Avrupa’da kaygıların arttığı ifade edildi. Societe Generale’nin kur stratejistlerinden Kit Juckes, geçtiğimiz günlerde yayınladığı notta, “Siyasi görünüme dair endişeler ve popülist sürpriz potaniyeli euroyu baskı altında tutmaya devam edecek” dedi. Yine bankanın bir diğer açıklamasında, Trump’ın zaferinin euroyu, 2015 başından bu yana sadece üç kere test edilen seviyeye geri çektiği hatırlatıldı. Banka, euro/doların 2017’nin ilk çeyreğinde parite düzeyine inmesini, 2017 sonunda ise 1.09 yükselmesini bekliyor. Banka bu tahmini Fed’in gelecek yıl iki kere faiz artıracağı senaryoyu baz alarak yaptı.
BARCLAYS, 0.99 TAHMİNİNDE BULUNDU
İngiliz Barclays, ECB’nin bölge ekonomisini rahatlatma çabaları nedeniyle euronun 2017’de zayıfl amaya devam edeceğini ve 2017’de 1.0 seviyesinin bile altına ineceği tahmininde bulundu. Bankanın 2017’nin ikinci çeyreği için tahmini 1.01 iken, Banka 2017 sonunda pariteyi 0.99 olarak tahmin ediyor. Deutsche Bank da euro/doların 2017’de 0.95’i test etmesini bekliyor. Banka daha önce 2016 ve 2017 sonu için öngördüğü 1.05 ve 0.95 seviyesinin agrasif olarak değerlendirildiğini fakat artık aynı yorumun yapılamayacağını belirtiyor. Deutsche Bank Securities stratejisti Alan Ruskin, hazırladığı araştırma notunda, ABD ile Avrupa’daki siyasi gelişmelerin piyasalarda ‘mükemmel fırtına’ yarattığını ifade etti. Analistler bir süredir, Fed’in fonlama faizinin yüzde 1’e çıkmasının doları G10 ülkelerinde en yüksek getiri sağlayacak paraya dönüştürmek için yeteri olacağını savunuyorlardı. Bunun 2017de gerçekleşmesini kesin gözüyle bakılırken, 2018’de daha fazla sıkılaştırımanın masada da olduğu kaydediliyor. Alevlenen parite tartışmalarında dolara destek veren tarafta Morgan Stanley, Goldman Sachs ve ABN AMRO da bulunuyor. Morgan Stanley, Fed’in şahin sinyaller gönderdiğini ve faiz piyasasının daha yüksek fiyatlanması için daha fazla neden olduğunu kaydederek, orta vadede dolar için görünümün pozitif olduğunu bildirdi. Bankaya göre 2017’de dolar rallisi sürecek. ABN AMRO da benzer görüş paylaşıyor. Finans kuruluşunun açıklamasında, “euro/dolarda eşitliğin 2017’de yakalanmasını bekliyoruz. Bu, Fed ile ECB’nin para politikalarındaki ayrışmayı ve Avrupa’daki politik riskleri yansıtıyor.” Banka, ECB’nin varlık alımlarını bitirmesinin piyasalarda hissedilmesiyle 2018’de euronun toparlanma göstereceğini belirtiyor.
Aynı şekilde Goldman Sachs da, 2017’de piyasalarda en önemli trendler arasında euro/dolarda paritenin yakalanmasını gösteriyor. Kuruluş, Atlantik’in iki yakasındaki ekonomik gelişmelerin doların lehine olduğunu düşünüyor.
Avrupa’dan sermaye kaçışı sürüyor Bu yıl Euro Bölgesi’nden şimdiye kadarki en büyük para çıkışı yaşandı. Eylül ayı sonu itibariyle 12 aylık dönemde Euro Bölgesi’nden net çıkış rekor kırarken aynı dönemde Euro Bölgesi yatırımcısı blokun dışında 497.5 milyar euroluk (516.5 milyar dolarlık) finansal varlık alımı yaptı. Küresel yatırımcı da 31.3 milyar euroluk Euro Bölgesi varlığı sattı. Bu veriler, 528.8 milyar euroyla, euronun kaydi olarak kullanılmaya başlandığı 1999 yılından bu yana en büyük net çıkışa işaret ediyor.
Uzmanların büyük bir bölümüne göre dolar 2017'de Euro'ya daha da yaklaşacak. İki yıl önce 1.40 seviyesinde iken 2017’de 1.0’ın altını test edecek
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