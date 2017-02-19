200 bin istihdam hedefi

ANTALYA Kültür Sanat'ın (AKS) toplantı salonunda gerçekleşen buluşmaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya, SGK Genel Müdür Yardımcısı Savaş Alıç, SGK Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ali Kızıldağ, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya Serbest Bölge İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, Antalya İnşaat Müteahhitleri Odası Başkanı Deniz Karataş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi Başkanı Ramazan Kalken, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere'nin yanı sıra turizm, tarım, sanayi ve hizmet sektöründen çok sayıda işadamı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' çalışmasına vereceği desteğin hedefini belirleyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her ilimiz kendi bölgesinde istihdam seferberliğine ne kadar katkı koyabilir, kendi aralarında tartışsınlar' talimatı olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, "2016 yılında bazı problemler bazı şanssızlıklar yaşadık. 15 Temmuz'da bu millet demokrasisine, milli iradesine sahip çıkarak büyük bir zafer kazandı. Şimdi sıra iş ve çalışma dünyasında işsizlik oranlarını da yine aynı dayanışma ruhuyla aşağıya çekmeye geldi. Burada devlet ve hükümet tarafı elindeki imkanları işveren lehine kullanarak yeni teşvikler verecek. Tabi ki iş dünyasından da beklentileri olacak" dedi.

Verileceği açıklanan istihdam teşviklerine bakıldığında Antalya ekonomisinin lokomotifi olan turizm sektörünü yakından ilgilendirdiğini kaydeden Karaloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Teşviklere baktığımızda sanki Antalya'nın geride bıraktığımız zamanlardan bu zamana kadar gelen problemleri göz önüne alınmış da hazırlanmış bir teşvik paketi görüyoruz. Özellikle turizm sektörüne daha çok katkısı olsun diye bir teşvik paketi hazırlanmış gibi. Antalya denilince tabi ki sadece turizm gelmiyor, tarım, sanayi, hizmet sektörü de aynı şekilde teşviklerden yararlanabilecek. Fakat turizm istihdam seferberliğine en çok destek verecek sektör. Bu toplantıda seferberlik çağrısı üzerine sektör sektör neler yapılabileceğimizi konuşup tartışacağız. Antalya'nın istihdam seferberliğine destek verebileceği rakamı ortaya çıkartacağız ve çalışmaları başlatacağız."

İSTİHDAM HEDEFİ 200 BİN KİŞİ

Toplantının basına kapalı geçen kısmının ardından değerlendirme yapan Vali Karaloğlu, "Sektörlerle yaptığımız değerlendirme toplantısında hedefimiz 200 bin yeni istihdam sağlamak. Yakın hedefimiz ise 150 bin. Üçüncü bir hedef daha belirledik o da istihdam seferberliğini 31 Mart öncesi başlatmak. Bunun için sektörler kendi çalışmalarını yapacak. 2017 yılı işsizlik oranlarının aşağı indiği, daha çok insanın işinin aşının olduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz" dedi.

YEGİN: 1.5 MİLYON KİŞİNİN İŞE ALINMASINI HEDEFLİYORUZ

Toplantıya katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, "Seferberlik kapsamında Antalya dışında, Mersin, Sakarya, Bayburt, Iğdır, Ardahan, Mardin, Bitlis, Hatay, Zonguldak ve Gümüşhane'yi de ziyaret edeceğiz. Bakanlık olarak tüm illere giderek çalışma seferberliğini anlatacağız. 2017 yılında 1.5 milyon kişinin iş sahibi, işe alınmasını hedefliyoruz" dedi.

