19 günde 586 fatura ödeyince...

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, mil puanı biriktirmek için kredi kartıyla 19 günde başkalarına ait 586 fatura yatıran ve yaklaşık 6 bin liralık puan biriktiren kişinin, kredi kartının ve mil puanlarının iptal edilmesini yasaya uygun buldu

NİĞDE'DE bir iş yeri sahibi, mil puanı biriktirmek için kredi kartından başkalarının faturalarını ödedi. Bu şekilde 19 günde 586 fatura ödeyen iş yeri sahibi, yaklaşık 6 bin liralık uçak bileti alacak kadar mil biriktirdi.



Söz konusu süre içerisinde yüklü miktarda fatura ödenmesi bankanın dikkatini çekti. Durumu araştıran banka, kredi kartını kullanıma kapatarak biriken puanları iptal etti.



Banka, davacıya ait kredi kartının ticari kullanım nedeniyle kapatıldığını, telefon operatörü bayisi olarak ticaret yapan davacının Tüketici Yasası kapsamında kendisine verilen kredi kartıyla periyodik olarak dükkanına gelen müşterilerin kontör ve telefon faturalarını ödediğini tespit ederek, bu durumun Türkiye Bankalar Birliğinin ilgili tebliği ve kredi kartı üyelik sözleşmesine aykırı olduğunu savundu.



İş yeri sahibi, kredi kartının tekrar kullanıma açılması ve puanların geri yüklenmesi istemiyle dava açtı.



Davayı görüşen Niğde 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti. Mahkemenin ret gerekçesinde Bankalar Birliğinin ilgili tebliğinde, bankaların bir müşterinin fatura tahsilat işlemlerini meslek edinip edinmediğinin tespitine yönelik tedbirler almasının da düzenlendiği belirtildi.

Kontroller sonunda bankaların sunduğu hizmetlerin üçüncü kişiler adına ticari amaçla kullandırıldığının tespiti halinde bu işlemlerin engelleneceği, gerçek kişiye ait hesaplardan yapılan vergi, fatura, trafik cezası ödemesi gibi işlemlerin aylık toplamının 20'yi geçmesi halinde işlemlerin yapıldığı hesapların incelemeye alınabileceğinin öngörüldüğü hatırlatıldı.



Tebliğde ayrıca bu durumda kredi kartı iptali dahil gerekli önlemlerin alınacağının belirtildiğine yer verilen kararda, davacının sadece 19 gün içinde 586 fatura ödemesi gerçekleştirdiği ve kredi kartı başvuru formundaki bilgilerden de ticari faaliyette bulunduğunun görüldüğü anlatıldı.

Kararda, kredi kartıyla kendi faturalarını değil, başkalarına ait faturaları kendi işyerinde ödediği, davalı bankanın kredi kartını iptal etmesi ve biriken mil puanını parasal olarak kullandırmaması işleminde mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırılık bulunmadığı kaydedildi.



Davacının kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.



