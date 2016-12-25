189 liralık telefon bilin ki kayıt dışıdır

MOBİSAD Başkanı Sinan Ekşi, “40 liralık ÖTV zammı vergisiz fiyatı 1 TL olan telefonun KDV ve ÖTV’yle 189.98 liranın altında satılamaması demek. Ama bu yıl 189 TL’nin altında satılan çeşit çeşit telefon gördük. Bu vergi kaçağının aleni kanıtıdır” dedi

MOBİL letişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (

Ekşi, bu yılın başında 40 liralık ÖTV zammıyla geçen yıl 120 lira artı KDV olan minimum ÖTV tutarının 160 lira artı KDV olmak üzere 188.8 liraya yükseldiğini hatırlattı. Ekşi, şöyle konuştu:

Ekmeklerine yağ sürecek

“Bu, vergisiz fiyatı 1 lira olan bir telefonun KDV ve ÖTV ile 189.98 liranın altında satılamayacağı anlamına geliyor, ama bu yıl yazılı ve görsel basında 189 liranın altında satılan çeşit çeşit telefon gördük. Bu da ciddi bir vergi kaçağı yaşandığının aleni kanıtıdır. Geçen yıl da uyardık, yeniden uyarıyoruz, eğer müdahale edilmezse vergi kaçağı geçen yılın da üzerine çıkacak ve hedeflenen vergi gelirine ulaşılamayacağı gibi kayıtlı ve kayıt dışı iş yapanlar arasında ciddi bir haksız rekabet oluşacak. Uygulanması muhtemel ÖTV zammı, istenilen sonuçları vermektense maalesef kayıt dışı iş yapanların ekmeğine yağ sürecek. Bu tip zamlar, özellikle ekonomik segmentteki telefonların daha yüksek oranda etkilenmesine sebep oluyor. Bu segmentte cihaz almayı planlayan tüketiciler, 2017’de ne yazık ki daha fazla bütçe ayırmak zorunda kalabilirler.” letişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği ( MOBİSAD ) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi , yeni yılla birlikte kur kaynaklı zamlar ve Özel Tüketim Vergisi’ndeki ( ÖTV ) olası artışın etkisiyle cep telefonu fiyatlarında ciddi yükselişlere şahit olunacağını ileri sürdü. Ekşi, “Bu durum telefon satışlarında düşüşe ve zaten çok yüksek rakamlarda seyreden kayıt dışı işlemlerde ciddi artışlara sebep olacak. Oysa vergi oranlarında artış yerine, yapılacak düzenlemelerle kayıt dışı ticarette yaşanan ÖTV ve KDV kaybının önüne geçilerek, 2016 yılındaki cep telefonu satışlarından elde edilenden, 3-4 milyar lira daha fazla vergi toplanması, vergi oranlarını azaltarak dahi mümkün görünüyor” diye konuştu.Ekşi, bu yılın başında 40 liralık ÖTV zammıyla geçen yıl 120 lira artı KDV olan minimum ÖTV tutarının 160 lira artı KDV olmak üzere 188.8 liraya yükseldiğini hatırlattı. Ekşi, şöyle konuştu:“Bu, vergisiz fiyatı 1 lira olan bir telefonun KDV ve ÖTV ile 189.98 liranın altında satılamayacağı anlamına geliyor, ama bu yıl yazılı ve görsel basında 189 liranın altında satılan çeşit çeşit telefon gördük. Bu da ciddi bir vergi kaçağı yaşandığının aleni kanıtıdır. Geçen yıl da uyardık, yeniden uyarıyoruz, eğer müdahale edilmezse vergi kaçağı geçen yılın da üzerine çıkacak ve hedeflenen vergi gelirine ulaşılamayacağı gibi kayıtlı ve kayıt dışı iş yapanlar arasında ciddi bir haksız rekabet oluşacak. Uygulanması muhtemel ÖTV zammı, istenilen sonuçları vermektense maalesef kayıt dışı iş yapanların ekmeğine yağ sürecek. Bu tip zamlar, özellikle ekonomik segmentteki telefonların daha yüksek oranda etkilenmesine sebep oluyor. Bu segmentte cihaz almayı planlayan tüketiciler, 2017’de ne yazık ki daha fazla bütçe ayırmak zorunda kalabilirler.”