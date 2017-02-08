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1,5 milyon tonluk çelik ihraç edildi

Ocak ayında 1,5 milyon tonluk çelik ihraç edildi

1,5 milyon tonluk çelik ihraç edildi

Ocak ayında 1,5 milyon tonluk çelik ihraç edildi

08 Şubat 2017 Çarşamba 13:51
1,5 milyon tonluk çelik ihraç edildi
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ÇELİK sektörü, umutlu başladığı 2017 yılının ilk ayında miktar ve değer bazında yaşanan ihracat artışı ile sevindi. Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre sektör Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 36,2 artışla 1,5 milyon ton ihracata ulaştı. 
Değer bazında ihracat ise yüzde 19’luk yükselişle 854 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Avrupa Birliği’ne gerçekleştirilen ihracat, Ortadoğu’ya yapılan ihracatı geride bırakarak miktar bazında yüzde 56 artışla 366 bin tona ulaştı ve sektörün lider ihracat bölgesi oldu. Ayrıca sektörün geçen sene Ocak ayında 3 bin ton olan Uzakdoğu ihracatının 2017 yılının aynı ayında 67 bin tona yükselmesi dikkat çekici bir gelişme oldu.
Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2017 yılı Ocak ayı verilerine göre  Türkiye’nin miktar bazındaki çelik ihracatı geçen yıla göre yüzde 36,2 artışla 1,5 milyon tona ulaşırken, sektörün değer bazındaki ihracatı yüzde 19 artışla 854 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Çelik sektörünün direkt ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye’nin 2017 yılının ilk ayındaki toplam çelik ihracatı  miktar bazında 1,6 milyon ton, değer bazında ise 1 milyar dolar oldu.
OCAK AYINDA AVRUPA BİRLİĞİ LİDER, UZAKDOĞU İSE YÜKSELEN PAZAR OLDU
2017 Ocak ayı rakamlarına göre  Avrupa Birliği yüzde 56 artış yakalayarak 366 bin tonluk ihracatla bölgeler bazında liderliğe yükseldi. Avrupa Birliği’ni 348 bin tonla Ortadoğu, 264 bin tonla Kuzey Amerika ülkeleri ve 168 bin tonla Kuzey Afrika ülkeleri izledi. Ayrıca Türk çelik sektörü, Çin’in dünyadan aldığı tepki neticesinde dampingli, teşvikli ve hatta hileli ihracatından vazgeçiyor olması sonucunda Çin’in geleneksel pazarı olan Uzakdoğu ülkelerinde pazar payını artırmaya başladı. Bu doğrultuda sektörün Ocak ayında Uzakdoğu’ya gerçekleştirdiği ihracatın 67 bin tona yükselmesi altı çizilmesi gereken bir gelişme olarak ortaya çıktı.
Çelik sektörünün yılın ilk ayında miktar bazında ihracatta en fazla artış yakaladığı ülkeler  ABD, Etiyopya, Hong Kong, Yemen ve İspanya olarak sıralandı. Ocak ayında en çok ihraç edilen çelik ürünleri sıralaması ise 635 bin ton ile inşaat çeliği, 150 bin tonla dikişli boru, 139 bin ton ile 
filmaşin, 126 bin tonla yassı sıcak ve 113 bin tonla profil şeklinde gerçekleşti.
Sektörün yılın ilk ayındaki ihracat performansını değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, “Çelik sektörü olarak yüzde 3’lük ihracat artış hedefi koyduğumuz 2017 yılına beklentilerimizin çok üstünde bir başlangıç yaptık. Yılın ilk ayında miktarda yüzde 19’luk artış yakaladık. Ayrıca bir süredir değer bazında düşüşler yaşıyorduk. Ocak ayında bu düşüşü de tersine çevirdik ve yüzde 36’lık artış sağladık. Bu yükselişte Avrupa Birliği’ne yaptığımız ihracatta yaşanan artışların payı büyük. Aynı dönemde Uzakdoğu’ya ihracatımızda da kayda değer bir artış yaşanmıştır. Kaliteli ürünleri ve rekabetçi fiyatları ile öne çıkan sektörümüz Uzakdoğu bölgesinde Çin’den pazar payı almaya başlamıştır. Sektörün 
Ocak ayından en fazla artış yaşadığı ülkeler sıralamasında Hong Kong’un ilk beşe girmiş olması bunun doğrudan bir kanıtıdır” dedi.
Namık Ekinci, “Son dönemde Türkiye’ye karşı oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı nedeniyle bazı ülkeler, Türk çelik sektörünün ticari faaliyetlerine engel olmaya çalışıyor. Pazar kaybına sebebiyet veren bu sorunun öncelikli olarak siyaseten çözülmesi gerekiyor. Türkiye sanayisinin ve Türk çelik sektörünün geleceği için çözümü büyük önem arz eden bu dış sorunun düzeltilmesi ihracatımızda artışların sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır” diyerek sözlerine son verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çelik SektörüIhraçÇelik İhracatçıları Birliği
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