Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99827
ALTIN
141.861
DOLAR
3.5226
STERLIN
4.5149
EURO
4.0014
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Sağlık tasarısı oylaması ertelendi!
Sağlık tasarısı oylaması ertelendi!
Aspirinin saçlara inanılmaz faydası
İnanılmaz değişim: Asprini eritip saçlarınıza...

15 Altay tankı 2020'de sahada

Altay Ana Muharebe Tankı’nın seri üretim ihalesine 6 firmanın girebileceği öğrenildi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın hedefine göre 2020 itibariyle 15 adet tank üretilecek

15 Altay tankı 2020'de sahada

Altay Ana Muharebe Tankı’nın seri üretim ihalesine 6 firmanın girebileceği öğrenildi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın hedefine göre 2020 itibariyle 15 adet tank üretilecek

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:50
15 Altay tankı 2020'de sahada
banner404

MİLLİ tank Altay’ın seri üretim ihalesine 6 firmanın girebileceği öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Altay Ana Muharebe Tankı (AMT) seri üretim sürecinde, tankın prototipini geliştiren Otokar ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM) anlaşamamasıyla ilgili şunları söyledi: “Otokar’ın rekabetçi teklif vermemesi durumunda Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın ihaleye çıkma hakkı var. Bu Otokar’ın ihalenin dışında kalacağı anlamına gelmez. Otokar da başka teklif veren firmalar da olursa ihaleye girecekler, ihalede yarışacaklar. Bir firma veya belki birden fazla firma, ihaleyi alabilir. Tek parça da verilebilir, bölünerek de verilebilir. O, Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin kararı.”
 
Tankın prototipinin üretimi için 1 milyar dolara yakın harcama yapan Otokar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, seri üretim tekliflerine olumlu yanıt verilmesi durumunda 5 yılda 250 tankı teslim edebileceklerini söylemişti.
 
SSM, Otokar ile anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Otokar da 9 Haziran’da yaptığı KAP açıklamasında, “SSM tarafından şirketimize bugün tebliğ edilen yazıda teklifin idari, mali ve teknik tüm yönleri ile değerlendirildiği ancak fiyat başta olmak üzere sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamaması nedeniyle teklifin uygun bulunmayarak ihtiyacın ihale yöntemiyle karşılanmasına karar verildiği bildirilmiştir” dedi.
 
Komisyon bakacak
 
Bu gelişmenin ardından SSM, ihale süreci başladığında, rekabet sırasında tartışmaları önlemek amacıyla farklı yöntem izlemek için adım attı. Otokar’ın henüz katılıp katılmayacağının netlik kazanmadığı ihaleye 6 firmanın girebileceği öğrenildi. SSM, uzmanlardan oluşan bir komisyon kurarak, teknik inceleme yetkisi verdi.
 
Edinilen bilgiye göre; komisyon, ihaleyle ilgilenen firmalara ilişkin yeterlilik kararı verecek. Yeterlilik alan firmalar ihaleye katılabilecek.
 
SSM, üretici firmanın bulunup sözleşmenin 2017’de imzalanmasını, ilk tank üretimi için hat kalifikasyon testlerinin 2018’de yüzde 30’unun, 2019’da tamamının bitirilmesini hedefliyor. SSM’nin hedefine göre; 2020 itibariyle 15 adet, 2022’de 20 adet tankı üretilecek.
 
YARIŞACAKLAR
 
Başta Otokar olmak üzere ihale süreciyle BMC, FNSS, Katmerciler ve Nurol Makine ilgilendiğini açıklamıştı. Meclis’te bir grup gazeteciye açıklama yapan Işık, şunları kaydetti: “Altay Tankı’nın geliştirilmesi projesini Otokar kazandı ve Otokar geliştirdi. Bu ihalenin, sözleşmenin bir parçası, öncelik Otokar’ındır seri üretimde. 
 
Ancak, Otokar’ın rekabetçi teklif vermemesi durumunda Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın ihaleye çıkma hakkı var. Otokar’dan bir teklif alındı, teklif değerlendirdikten sonra BAFO dediğimiz (Best and final offer / En iyi ve en son teklif) istendi. Teklifi değerlendirdik ve seri üretim ihalesine çıkmak için süreci başlattık. Bu Otokar’ın ihalenin dışında kalacağı anlamına gelmez. Otokar da başka teklif veren firmalar da olursa ihaleye girecekler ve ihalede yarışacaklar. 
 
Bir firma veya belki birden fazla firma, ihaleyi alabilir. Bu çok büyük hacimli bir iş olduğu için... Tek parça da verilebilir, bölünerek de verilebilir. O Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin kararıdır. Dolayısıyla Otokar’ın veya Koç’un dışlandığı doğru değil. Orada sadece verilen teklifin, rekabetçi olarak değerlendirilmemesi ve ihaleye çıkılması... Şimdi o süreci işletiyoruz.” 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 28.06.2017 11:04
Anahtar Kelimeler:
ALTAY Ana Muharebe TankıFikri Işık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç sahiplerine uyarı: Yenileyin
Araç sahiplerine uyarı: Yenileyin
YPG yeni ittifaklar peşinde!
YPG yeni ittifaklar peşinde!
Milli sismik gemisi MTA Oruç Reis hizmete girdi
Milli sismik gemisi MTA Oruç Reis hizmete girdi

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals