14 Şubat’ta gül fiyatları cep yakacak

TÜRKİYE çiçekçiler Birliği (TÇB) Başkanı İsmail Başaran, Türkiye genelinde 1 milyonun üzerinde gül satışının gerçekleşmesi beklendiğini dile getirerek, “Elbette bu rakam için net bir şey söylemek için henüz erken ancak her zaman olduğu gibi 14 Şubat Sevgililer gününün bu yıl da en gözde çiçeği gül olacaktır. İnşallah herkes için bereketli ve sevgi dolu bir 14 Şubat olur” dedi.

“GÜL FİYATLARI 10 İLE 25 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR”

Gül fiyatları hakkında da bilgi veren TÇB Başkanı Başaran, “Gül fiyatları 10 TL ile 25 TL arasında kalitesine göre değişiyor. Türkiye genelinde yaşanan çetin kış şartları çiçek fiyatlarını etkiledi. Yerli üretimde düşüş meydana geldi ve ithalatta artış yaşandı. Son günlerin trend ürünleri arasında kutulu çiçek siparişinde bir artış olduğunu görüyoruz. Özellikle kutuda gül ve kutulu çiçek aranjmanlarına yönelim var. Satış açısından gülü orkide ve papatya takip ediyor. Lilyumun da en çok satılanlar arasında olduğu söylenebilir” ifadelerine yer verdi.

SATICILAR ŞİKAYETÇİ

Çiçek mezatlarında, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle hareketlilik yaşanıyor. Çiçeklere gelen yoğun talep nedeniyle fiyatlarda aynı oranda artış gösterdi. 14 Şubat Sevgililer Günü’ne 1 gün kala, çiçek borsasındaki telaş devam ediyor. 14 Şubat'ta çiftlerin uğrak mekanı olanı çiçekçiler de çiçek mezadına akın etti. Açık arttırma usulüyle çiçeğini alan satıcılar, yoğun talep nedeniyle oluşan fiyat artışından şikayetçi.

FİYATLAR ANORMAL ARTTI

Sevgililer Günü’nün simgesi haline gelen kırmızı güllerin fiyatı çiçek mezatlarında oldukça artmış durumda. 30 yıldır çiçekçilik yapan Ömer Şaşı da fiyatların özel günlerde daha da artığını söyledi. Çiçek üretiminin de fiyatlara etki ettiğini belirten Şaşı, “Müşterilerin bilmediği bazı şeyler var. Çiçekler mezatta açık artırma ile satılıyor. Talep çok olursa fiyatlar oldukça yükselir. Türkiye'de çiçek üretimi az dolayısıyla fiyatlar yüksek. Aldığımız çiçekleri satabileceğimizi tahmin ediyoruz” dedi.

42 SENEDİR SEKTÖRDEYİM İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUM

Bayrampaşa çiçek mezat günlerine katılarak açık artırmada çiçek almaya çalışan ve 42 yıldır çiçekçilik sektöründe olan Zeynel Kayalar, “42 senedir bu mesleği yapıyorum ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Çünkü çiçek fiyatları anormal arttı. Geçen sene 60-70 liraya giden 4 demet gülün bu sene 2 demedi 150-160 liraya gidiyor” dedi.