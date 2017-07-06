13 Temmuz’a gün verdi

MİLYONLARCA çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatında gözler 13 Temmuz tarihine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, “Kıdemde işçi ve işveren tarafına 13 Temmuz’a kadar 4 konu başlığında süre verdik. Paydaşlar kendi çözüm önerilerini yazılı metin halinde verecek. Kararı Başbakan’a götüreceğiz” açıklamasını yaptı.

Bakan Müezzinoğlu, “Çalışanın alın terini hak olarak başa koyalım. İkincisi güvence. Güvenceyi de yine nasıl şekilleneceğini tartışalım. Üçüncüsü şeffaf olmalı. Çalışan hakkının nerede biriktiğini hangi gün ne kadar olduğunu bilmeli. Dördüncüsü de sürdürülebilirlik” diye konuştu.

Mehmet Müezzinoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir tarafta işveren var, bir tarafta çalışan var. İkisi arasındaki ortak nokta yüzde 50’lerin üzerini geçtiyse, yüzde 70’e çıkmasına gayret ederiz. Toplumsal ihtiyaç, yüzde 70’i yakaladık, TBMM’ye götürürüz orada da biraz daha olgunlaşır. Yüzde 70 üzerinde uzlaşı yakalarsak üzerine gideriz.”



Başbakan: Halel getirmeyiz



Başbakan Binali Yıldırım da kıdem tazminatıyla ilgili yaptığı açıklamada, kazanılan haklara halel getirmeyeceklerini söylemişti. Yıldırım, “Gerek kıdem tazminatı, gerek çalışma hayatıyla ilgili alacağımız tüm kararları olgunlaştırmadan önce mutlaka sosyal taraflarla bir araya geleceğiz ve onlarla uzlaşma, ortak nokta bulma yolunu sonuna kadar sürdüreceğiz. Çalışanlarımızın hiçbirinin kazanılmış hakkına halel gelmesine izin vermeyiz. Buna kıdem tazminatı da dahil” demişti.