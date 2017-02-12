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125 binden fazla kişi sigortadaki parasını unuttu

Bankadaki hesabını unutarak buradaki parasını almayan vatandaşlar, sigorta şirketlerindeki birikimlerini de hatırlamadı. Bu yıl 125 binden fazla sigortalı, sigorta şirketlerinde para bıraktı

125 binden fazla kişi sigortadaki parasını unuttu

Bankadaki hesabını unutarak buradaki parasını almayan vatandaşlar, sigorta şirketlerindeki birikimlerini de hatırlamadı. Bu yıl 125 binden fazla sigortalı, sigorta şirketlerinde para bıraktı

12 Şubat 2017 Pazar 13:40
125 binden fazla kişi sigortadaki parasını unuttu
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BANKADAKİ parasını çekmeyi unutan vatandaş, son dönemde hayat poliçesinde biriken parası ile aracından dolayı alması gereken hasar alacağını da sigorta şirketlerinde bırakmaya başladı.

Bu nedenle daha önce yapılan bir düzenleme ile sahipleri tarafından aranmayarak sigorta şirketlerinde unutulan paraların Güvence Hesabı'na devri kararlaştırıldı.

Buna göre sigorta şirketleri, her yılın başında paralarını unutan sigortalıların listesini yayımlıyor, hak sahiplerine 15 Haziran'a kadar paralarını almaları için mektup ve telefonla çağrıda bulunuyor.

Ancak vatandaşlar, tüm bu çağrı ve bilgilendirmelere rağmen parasını yine unutuyor. Unutulan bu paralar da sigorta şirketleri tarafından yılda bir kez Güvence Hesabı'na devrediliyor.

2016'DA SİGORTADA 28,8 MİLYON LİRA UNUTULDU 

Güvence Hesabı Müdürü Abdülkadir Küçük, yaptığı açıklamada, sigorta şirketlerinde 10 ya da 20 yıllık hayat poliçesi yaptırıp, söz konusu tarihler sonunda hayat poliçesinde biriken parasını unutup almayanların bulunduğunu söyledi.

Aynı şekilde aracından dolayı bir hasar alacağı olup da bu alacağını da unutanların olduğu bilgisini veren Küçük, vatandaşların bu tür sigorta alacaklarını unutabildiğini veya vefat eden kişinin mirasçılarına ulaşılamadığını dile getirdi.

Küçük, sigorta şirketlerinin bu tür unutulan ve aranmayan paraları yılda bir kez Güvence Hesabına aktarmak zorunda olduğunun altını çizerek, "Güvence Hesabı, aktarılan bu paraları doğrudan gelir kaydetmektedir." şeklinde konuştu.

"Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik" gereği özel hukuk hükümlerine tabi sigortalar kapsamında hak sahiplerine ödenmesi veya iadesi gereken her türlü prim ve tazminat gibi paralardan ilgili mevzuat uyarınca zaman aşımına uğrayanların Güvence Hesabına devredileceğini anımsatan Küçük, bu sene 125 bin 885 kişinin sigortadaki parasını unuttuğunu bildirdi.

Küçük, bu kişilerin unuttuğu toplam meblağın 42 milyon 99 bin 911 lira olduğu bilgisini vererek, "Bu paralar 15 Haziran 2017 tarihine kadar sigortalılar tarafından aranmaz ve tahsil edilmez ise, 31 Haziran 2017 tarihine kadar sigorta şirketleri tarafından Güvence Hesabına devredilecek." diye konuştu. 
Aranmayan paralar kapsamanda Güvence Hesabına 2014 yılında 16 milyon 464 bin 834 lira aktarılmıştı. Bu rakam 2015 yılında 24 milyon 655 bin 112 lira olurken, 2016'da aktarılan para 28 milyon 819 bin 376 lira olarak gerçekleşmişti. 
 

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Anahtar Kelimeler:
SigortaBankaGüvence Hesabı
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