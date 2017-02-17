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11 kat arttı, 10 milyon dolara ulaştı

Yüksek gümrük vergisi nedeniyle AB pazarına giremeyen zeytinyağı sektörü Kasım 2016-Ocak 2017 döneminde ABD'ye yaptığı ihracatı,11 kat artışla 10 milyon dolar sınırına taşıdı

11 kat arttı, 10 milyon dolara ulaştı

Yüksek gümrük vergisi nedeniyle AB pazarına giremeyen zeytinyağı sektörü Kasım 2016-Ocak 2017 döneminde ABD'ye yaptığı ihracatı,11 kat artışla 10 milyon dolar sınırına taşıdı

17 Şubat 2017 Cuma 12:14
11 kat arttı, 10 milyon dolara ulaştı
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EGE Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birlikleri tarafından hazırlanan Türkiye geneli zeytinyağı ihracatı verilerinden yapılan derlemeye göre, 1 Kasım'da başlayan yeni sezonda ihracat, ocak sonuna kadar geçen 3 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 231 artışla 37 milyon 176 bin dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemi̇nde 11 mi̇lyon 215 bi̇n dolarlık i̇hracat yapılmıştı.

İhracatta en büyük payı 10,2 milyon dolarla İspanya alırken, bu ülkeyi 9,4 milyon dolarla ABD, 3,7 milyon dolarla İtalya ve 3,3 milyon dolarla Suudi Arabistan pazarları izledi.

En yüksek artış ise geçen yıl aynı dönemde 876 bin dolarlık satışın yapıldığı ABD pazarında yaşandı. Bu pazara gönderilen zeytinyağından elde edilen gelir, neredeyse 11 kat artarak 9 milyon 394 bin dolara ulaştı.

Sektörün Suudi Arabistan'a yaptığı ihracattan elde ettiği gelir de söz konusu dönemler itibariyle yaklaşık yüzde 52 artışla 2 milyon 175 bin dolardan 3 milyon 300 bin dolara yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDGümrük VergisiSuudi Arabistan
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