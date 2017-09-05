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103 yıldır reçel üretiyorlar

Yöresel reçelleriyle ünlü Antalya'da 1914 yılında Kale Kapısı'nda kurulan Yenigün Reçelleri, Türkiye'de kuruluşu 100 yılı aşan ve halen faaliyet gösteren 63 şirket arasına girdi

103 yıldır reçel üretiyorlar

Yöresel reçelleriyle ünlü Antalya'da 1914 yılında Kale Kapısı'nda kurulan Yenigün Reçelleri, Türkiye'de kuruluşu 100 yılı aşan ve halen faaliyet gösteren 63 şirket arasına girdi

05 Eylül 2017 Salı 23:06
103 yıldır reçel üretiyorlar
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ANTALYA'DA bu yıl kuruluşunun 103'üncü yılında olan Yenigün Reçelleri'nin başında, dördüncü nesil patron Necmi Alpagot bulunuyor. Ev kadınlarının evlerde yaptığı turunç, bergamot, patlıcan reçelleri ilk olarak kavanozda Mahmut Yağcılar tarafından, Kale Kapısı'ndaki dükkanda 1914 yılında  'Yenigün Reçelleri' adı altında satılmaya başladı. 1940'lı yıllarda damadı Necmi Alpagot, 1975'li yıllarda da Mahmut Alpagot işin başına geçti. 2010'da da dördüncü nesil olarak işi devralan Necmi Alpagot, Antalya reçellerinin ününün 100 yıldan fazla bir sürece dayandığını söyledi.
YILDA 3 BİN TON ÜRETİM
Antalya'da yıllık toplam reçel üretiminin 3 bin ton olduğunu, bunun 2 bin tondan fazlasını kendilerinin ürettiğini kaydeden Necmi Alpagot, şöyle konuştu: "Yöreselde bu miktarlara ulaştırmış tek firma biziz. 30 ülkeye reçellerimiz ihraç ediliyor. Aynı zamanda ülkemizin değişik şehirlerinde de ürünlerimiz yöresel ürün olarak pazarlanıyor. Turunç, bergamot, patlıcan, karpuz gibi reçeller Amerika, Avustralya, İsrail, Dubai gibi ülkelere gidiyor. Herkes artık değişik lezzetler arıyor ve bunların da adresi Antalya oldu. Amerika'da organik sertifikalı reçeller çok beğeniliyor. Organik reçelde şeker yerine meyve suyu kullanıyoruz. Bergamot çok beğeniliyor, değişik aroma ve tatlar istiyorlar. İsrail'de turunç çok talep görüyor. Hatta G-20 zirvesinde bütün dünya liderlerine Antalya'nın bu reçelleri tanıtıldı. G-20 logolu özel ürünler üretildi. Antalya'nın turunç ve bergamot reçelleri hepsine ikram edildi. Suudi Arabistan'dan şeyhler devamını istedi, Amerikalılar memnun kaldı."
TURUNÇ REÇELİ 25 GÜNDE YAPILIYOR
40'tan fazla ürün arasındaki en ünlü reçelin ise turunç reçeli olduğunu dile getiren Alpagot, yıllık turunç reçeli üretiminin yaklaşık 200 ton olduğunu söyledi. Turunç reçelinin diğerleri gibi 1 günde değil 25 güne yakın sürede yapılabildiğini belirten Necmi Alpagot, şunları anlattı: "Yılda 600 ton turunç kullanıyoruz. Sağ olsunlar, belediye başkanlarımız eski dönemde peyzajı turunç üzerine kurmuş Antalya'da. Turunç güzel bir ağaç zaten, meyvesi güzel görünüyor ve bütün mevsim yeşil kalabilen bir ağaç. O yüzden bulmakta zorluk çekmiyoruz. Her bahçede de turunç var. Turunçgiller dediğimiz meyvelerin hepsi de turunçtan geliyor. Turuncu aşılarsınız portakal, limon, greyfurt olur. Turunç reçelinin yapımı ise zahmetlidir. Turunçlar önce toplanır, yıkanır, temizlenir. Tek tek yaprak yaprak kesilir ve rendelenmiş yapraklar kıvrılıp iplere dizilir. Bu halde şekil alır ve daha sonra haşlanır, tatlandırılması için bekletilir, acı suya atılır. Turunç reçeli yapmak için 25 günlük süreç gerekiyor. Çilek, vişne reçeli gibi sabah koyduk öğlen yaptık değil. Turunçları ipe dizme işlemi makineyle yapılmıyor. O yüzden zaten Avrupa taklit edemiyor. Elde tek tek kadınlar özel odalarda bu şekilde diziyor."
 

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Anahtar Kelimeler:
Yöresel ReçelleriKale KapısıYenigün Reçelleri
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