1 Temmuz'dan sonra yapmayın! Konut ve araç kiralamalarında yeni dönem

MALİYE Bakanlığının ilgili sektörlere yönelik mevzuat düzenlemesiyle, önümüzdeki aydan itibaren araç kiralama faaliyeti yürüten firmalar, kiralama hizmet bedellerini tutarı ne olursa olsun banka ve benzeri aracı finansal kurumlar vasıtasıyla kredi kartı, banka kartı, havale, EFT gibi yollarla tahsil edecek. Söz konusu şirketler daha önce 7 bin liranın altındaki ödemeleri nakit olarak alabiliyorlardı.

Kamuoyunda "günübirlik kiralama" olarak bilinen kısa süreli konut kiralamalarında da kiraya verenlerin yapacakları tahsilatlar aynı şekilde banka ve benzeri aracı finansal kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilecek.

Bu yolla yapılan kiralamalarda tutar sınırlaması olmayacak. Söz konusu kurala uymayan kişi veya firmaya mükellefiyet durumuna göre 350 lira ile bin 400 liradan az olmamak kaydıyla işlem bedelinin yüzde 5'i kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bakanlığın söz konusu düzenlemeleri kayıt dışılığı azaltmayı amaçlıyor.

"KANGREN OLMUŞ KONUYA DOĞRU DÜZENLEME"

Türkiye Tüm emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, günübirlik konut kiralamalarına ilişkin düzenlemenin sektörü kayıt altına alma noktasında çok doğru bir uygulama olduğunu söyledi.

Taylan, "Konutların günübirlik kiraya verilmesi kangren olmuş bir konuydu, burada bir başıboşluk vardı ve düzenleme uzun süredir gündemdeydi. Bu kiralamaların kayıt altına alınması, hem konutların kime verildiğinin tespiti hem de verginin kayıt altına alınması noktasında çok önemli bir adım." dedi.

"TURİSTLERE KISA DÖNEMLİ ARAÇ KİRALAMADA SIKINTI YARATABİLİR"

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Oktay da alınan kararın kiralama işlemlerinde nakit para kullanımını tamamen kaldırdığını belirterek, uygulamanın kiralayanın kimliğini ve finansal ödeme sistemlerini kullanma kapasitesini göstermek adına olumlu sonuçları olacağını kaydetti.

Kiralayan kişinin kimliğinin yanı sıra bankacılık sistemlerini de kullanmasının daha fazla bilgi edinilmesini ve daha etkin risk yönetimi yapılmasını sağlayacağına işaret eden Oktay, şöyle devam etti:

"Bunun özellikle kısa dönem kiralama işlemlerinde ciddi sıkıntılar da getireceğini düşünüyoruz. Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerden kiralama işlemlerinde banka veya aracı finansal kuruluş kullanmasını istemek sorunlar yaratacaktır. Bu tip müşteriler banka kredi kartı veya nakit kartı kullanarak işlem yapabilirler ancak kartları bulunmayan müşterilerin işlem yapmaları imkansız hale gelecek gibi görünüyor. Bu da yabancı turist sayısını artırmaya ve onların harcama yapmasını sağlamaya çalıştığımız bu dönem olumsuz sonuçlar yaratabilir. Uygulama işlem sürelerini de uzatabilir. Yerli ve yabancı turistlerin hızlı bir şekilde yaptığı kiralama işlemleri uzayacağından alternatif ulaşım araçlarına kaymalarını ve sektörün gelir kaybına uğramasını beraberinde getirebilir."

Oktay, uzun dönemli kiralamalarda müşterilerin büyük çoğunluğunun şirketler olduğunu, bu tip kiralamalarda uygulamanın bir sorun yaratmasını beklemediklerini kaydetti.