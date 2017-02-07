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1 milyon kişiye kredi ve hibe fırsatı var

KOBİ ve girişimciye 2017 için 5 müjdeli haber geldi. Kendi işini kurmak isteyen ev hanımından, üniversite öğrencisine, esnaftan KOBİ'ye kadar 1 milyon kişiye kredi ve hibe fırsatı

1 milyon kişiye kredi ve hibe fırsatı var

KOBİ ve girişimciye 2017 için 5 müjdeli haber geldi. Kendi işini kurmak isteyen ev hanımından, üniversite öğrencisine, esnaftan KOBİ'ye kadar 1 milyon kişiye kredi ve hibe fırsatı

07 Şubat 2017 Salı 10:50
1 milyon kişiye kredi ve hibe fırsatı var
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TÜRKİYE ekonomisinin dinamosu olan KOBİ ve girişimciye 2017 için 5 müjdeli haber geldi. Kendi işini kurmak isteyen ev hanımından, üniversite öğrencisine, esnaftan KOBİ'ye kadar 1 milyon kişiye kredi ve hibe fırsatı var.Hibe ve faizsiz krediler, kendi işini kurmak isteyen ev hanımından üniversiteliye, yatırım yapmak ve sermayesini artırmak isteyen esnaftan KOBİ'ye kadar 1 milyon kişiye dokunacak. İşte hibe ve kredilerdeki 2017 fırsatları:
3.800 FİRMAYA 405 MİLYON EUROLUK KAYNAK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği eş finansmanıyla gerçekleştirilen Rekabetçi Sektörler Programı yeni dönemde 81 ili kapsayacak. İmalat sanayisinde dönüşüm, Ar-Ge ve yenilikçilik, teknoloji transferi ve ticarileşme ekseninde geliştirilecek projeler için 405 milyon euro kaynak oluşturuldu. Hedefte 3.800 firmanın desteklenmesi var.
230 BİN ESNAFA 50 BİN TL
Sabah'ın haberine göre, KOSGEB'in 50 bin TL faizsiz kredi desteği başvuruları sonucunda 15 bin kişiye ödeme yapıldı. Ancak, başvurular 230 bin kişiyi buldu. Hükümet, başvuruların tamamını değerlendirme kararı aldı. Böylece, bu yıl 230 bin esnaf, sıfır faizli ve ilk yıl ödemesiz 50 bin TL'lik krediyi kullanabilecek. İlk bir yıl ödeme yapılmayacak. Alınacak kredi üçer aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ayda geri ödenecek.
40 BİN PROJEYE 2 MİLYAR
Yeni dönem AB fonlarından biri olan Horizon Programı'nda da 2017 için önemli fırsatlar var. Avrupa Birliği, katma değer üretecek inovatif projelerin hayata geçmesi için 80 milyar euroluk bir fon ayırdı. Bu fonun 2 milyar eurosu ise sadece KOBİ'lere tahsis edildi. Fon Türkiye'den 40 bine yakın proje bekliyor.
ÜNİVERSİTELİ PATRON ADAYINA 100 BİN TL
Teknogirişim sermaye destekleri çok kapsamlı fırsatlar sunuyor. Destekler üniversite ve yüksek lisans öğrencilerini kapsıyor. Halihazırda uygulanan programla, teknogirişimcilere iş fikirlerinin ticarileşmesi için eğitim, iş rehberi ve 100 bin lira sermaye desteği hibe ediliyor. Bugüne kadar 6 binden fazla girişimci bu fırsattan yararlandı. 2017'de bu destek modelinden 2 bin üniversiteli girişimci yararlanacak.
İŞİNİ KURACAK EV HANIMINA 15 BİN TL
İlçe bazında kaymakamlıklara bağlı olarak çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) kendi işini kurmak isteyen ev hanımları için birçok fırsat barındırıyor. Kadın girişimciler bulundukları ilçedeki kaymakamlıklarda bulunan SYDV ofisine başvurarak 15 bin TL'lik faizsiz destekten yararlanabiliyor. Eğer projeniz uygun bulunursa, destekten faydalanabilirsiniz. Alınan destekler 5 yıl vadeyle geri ödeniyor.

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Anahtar Kelimeler:
KrediHibeKOBİ
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