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Yaz okulunda tam 'İsabet'

Açıldığı günden bu yana Alanya'da velilerin ilk tercihleri arasına girmeyi başaran İsabet Okulları, yaz okullarıyla da fark yaratıyor

Yaz okulunda tam 'İsabet'

Açıldığı günden bu yana Alanya'da velilerin ilk tercihleri arasına girmeyi başaran İsabet Okulları, yaz okullarıyla da fark yaratıyor

04 Temmuz 2017 Salı 22:06
Yaz okulunda tam 'İsabet'
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ALANYA İsabet Okulları, yaz okulu ile de öğrencilere dolu dolu bir yaz programı hazırladı. 3 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında hafta içi her gün 09.30'da zengin kahvaltıyla başlayan programda Değerler Eğitimi, İngilizce, Zeka Oyunları, Okçuluk, Masa Tenisi, Tekvando, Basketbol, Futsal, Yüzme ve Satranç dersleri alan öğrenciler hem öğrenmenin hem de eğlenmenin tadına varıyor. Veliler tarafından yoğun ilgi gören yaz okulunda, Alanya’nın her mahallesine servis imkanı da tanındı. Tecrübeli eğitim kadrosuyla, öğrencilere özel bir yaz programı hazırlayan İsabet Okulları öğrencilerin birinci tercihi oldu.

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İsabet OkullarıYaz OkullarıAlanya
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