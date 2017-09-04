TEOG 3. nakil işlemleri için heyecan devam ediyor. Binlerce öğrenci merakla TEOG 3. nakil başvurusu ne zaman biteceğini araştırıyor. İşte TEOG nakil işlemleri nasıl yapılır ve TEOG 3. nakil başvurusu ne zaman bitiyor sorularının cevapları.

NAKİLDE EN ÖNEMLİ ŞART BOŞ KONTENJAN OLMASI

MEB'in TEOG 2017 için yayımladığı boş kontenjan listelerine hemen yukarıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz. Söz konusu bağlantıda bulunan tercih listelerinden önce okul tipini seçmeniz gerekiyor. Okul tipini seçtikten sonra alt kısımdan il ve ilçe seçtiğinizde o konumda bulunan seçtiğiniz okul türündeki okulların boş kontenjan durumunu ve taban puanlarını görebilirsiniz. Ayrıca Yabancı Dil, Pansiyon Durumu ve Öğretim Şekli gibi bilgileri de alabilirsiniz. Konum listesinde il seçtikten sonra ilçe için tümü seçeneğini işaretlerseniz o ildeki bütün okulların boş kontenjan ve taban puan bilgilerine erişirsiniz.

3 NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

28 Ağustos-06 Eylül 2017: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

8 Eylül 2017: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının ve Taban Puanlarının Açıklanması

3. NAKİLDE EN ÖNEMLİ ŞART BOŞ KONTENJAN OLMASI

MEB’in TEOG 2017 için yayımladığı boş kontenjan listelerine hemen yukarıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz. Söz konusu bağlantıda bulunan tercih listelerinden önce okul tipini seçmeniz gerekiyor. Okul tipini seçtikten sonra alt kısımdan il ve ilçe seçtiğinizde o konumda bulunan seçtiğiniz okul türündeki okulların boş kontenjan durumunu ve taban puanlarını görebilirsiniz. Ayrıca Yabancı Dil, Pansiyon Durumu ve Öğretim Şekli gibi bilgileri de alabilirsiniz. Konum listesinde il seçtikten sonra ilçe için tümü seçeneğini işaretlerseniz o ildeki bütün okulların boş kontenjan ve taban puan bilgilerine erişirsiniz.