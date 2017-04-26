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TEOG bugün başlıyor

Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavlarının ikinci ve son aşaması olan '8'inci Sınıf Ortak Sınavları'nın bugün ve yarın gerçekleştirileceğini söyledi

TEOG bugün başlıyor

Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavlarının ikinci ve son aşaması olan '8'inci Sınıf Ortak Sınavları'nın bugün ve yarın gerçekleştirileceğini söyledi

26 Nisan 2017 Çarşamba 00:00
TEOG bugün başlıyor
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ER,  "Alanya’da '2'nci Dönem Ortak Sınavları'na 61 okulumuzda 4297 öğrenci katılacak. Bütün ekiplerimiz gerek ilçe sınav yürütme komisyonları, gerek okul bina sorumluları, gerek sınav görevlileri gerekse başta rehber öğretmenler olmak üzere bütün öğretmenlerimiz toplam kalite standartlarında hazırlıklar yapmış olup sınav motivasyonu sağlandı.
'SINAV GÜNLERİ DERS İŞLENMEYECEK'
Ortak sınavlar, ülke genelinde 09.00, 10.10, 11.20 saatlerinde uygulanacak. Ortak sınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde, her sınav günü yapılacak olan 3 ders yazılısı, bir oturum olmak üzere, 2 günde 2 oturum hâlinde yapılacak. Sınav yapılacak okullarda sınav günleri ders yapılmayacak.
SINAV SÜRESİ 40 DAKİKA OLACAK
Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak. Değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere 4 tür kitapçık verilecek. Sınav süresi her ders için 40 dakika olacak.
SAAT, KOLYE VE KÜPE GETİRİLMEYECEK
Öğrenciler, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç sınava, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla alınmayacak.
GEÇ GELENE EK SÜRE VERİLMEYECEK
Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecektir. Her bir ders sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacak. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecek.
İLK 20 DAKİKADA ÇIKIŞ YOK
Her bir ders sınavı başladıktan sonra ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınıflarından çıkmayacak, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra sınavını tamamlayan öğrenci sınıftan çıkabilecek.
'HİÇBİR ŞEY ÇOCUKLARDAN ÖNEMLİ DEĞİL'
Bütün öğrencilerimize üstün başarılar dilerken, hiçbir şeyin çocuklarımızdan daha önemli olmadığını hatırlatmak istiyorum. Ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sürecinde de ve hayatın her alanında bütün çocuklarımızın en kalbi duygularımla başarılı olmalarını temenni eder ayrıca onları hazırlayan öğretmen ve velilerimize de çok teşekkür ederim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Milli Eğitim MüdürüHüseyin ErTemel Eğitimden Ortaöğretime GeçişTEOG
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