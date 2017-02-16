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ÖSYM, YGS adaylarını animasyon filmi ile uyardı!

ÖSYM, 12 Mart'ta yapılacak YGS'ye girecek adayları hazırladığı animasyon filmi ile uyardı.Bu yıl yapılan değişikliklerin anlatıldığı filmde adaylara "Sınav başlama saatinden 15 dakika önce sınav  salonunda bulunulması gerekiyor. Bu süreden sonra sınav binaları kapatılarak  kimse alınmayacak" denildi

ÖSYM, YGS adaylarını animasyon filmi ile uyardı!

ÖSYM, 12 Mart'ta yapılacak YGS'ye girecek adayları hazırladığı animasyon filmi ile uyardı.Bu yıl yapılan değişikliklerin anlatıldığı filmde adaylara "Sınav başlama saatinden 15 dakika önce sınav  salonunda bulunulması gerekiyor. Bu süreden sonra sınav binaları kapatılarak  kimse alınmayacak" denildi

16 Şubat 2017 Perşembe 17:11
ÖSYM, YGS adaylarını animasyon filmi ile uyardı!
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ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)  tarafından 12 Mart'ta yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girecek  adaylara yönelik hazırlanan animasyon filmde, saat 10.00'da başlayacak sınav için  09.45'te sınav binalarının kapatılacağı ve bu saatten sonra gelenlerin  alınmayacağı uyarısı yapıldı.  ÖSYM Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince, YGS'ye girecek adaylar  için, bu yıl değişikliğe gidilen bazı sınav kurallarının hatırlatılması amacıyla,  "Yepyeni Bir Hayat Başlasın Bizim İçin" adlı özgün bir şarkıya da yer verilen  animasyon film çekildi.

KURALLAR DEĞİŞTİ!

Filmde, adaylara 1 saat önce sınav binasında bulunmaları tavsiye  edilerek bu yıl sınavla ilgili bazı kural değişikliklerine gidildiği ve adayların  sınav başlama saatinden 15 dakika önce  sınav salonunda bulunmaları gerektiği  hatırlatıldı. Bu saatten sonra sınav binalarının kapılarının kapatılarak kimsenin  alınmayacağı uyarısı yapıldı. Kural ihlali nedeniyle adayların sınavlarının geçersiz sayılmasının  önüne geçmek amacıyla çeşitli bilgilere yer verilen filmde, sınava girecek  adaylar için geçerli kimlik kartlarının; T.C. nüfus cüzdanı, yeni kimlik  düzenleninceye kadar 15 gün geçerli geçici kimlik belgesi, Türkiye Cumhuriyeti  kimlik kartı veya süresi geçerli pasaport olduğu belirtildi. Sınavda kullanılmak üzere iki kurşun kalem, bir silgi, bir kalemtıraş  ve peçetenin her aday için ÖSYM tarafından temin edileceği, adaylar tarafından  getirilecek yiyecek, içecek gibi tüketim maddelerinin de sınav salonuna  alınmayacağı aktarılan filmde, adayların sınava sadece şeffaf pet şişe içerisinde  su getirebilecekleri vurgulandı.

YGS'DE KURAL İHLALI UYARISI 

Filmde ayrıca, ÖSYM verilerine geçen yıl sınavlarda kural ihlali yapan  517 kişinin sınavının iptal edildiği bilgisine yer verildi. Geçen yıl YGS'ye  giren 122 kişinin kural ihlali nedeniyle, bunlar içindeki 4 kişinin de sınav  başlama uyarısından önce soruları okuduğundan sınavının iptal edildiği bilgisi  paylaşıldı. ÖSYM, adaylara, salon başkanının sesli şekilde "Sınav başlamıştır"  uyarısı öncesi ya da "Sınav bitmiştir" uyarısı sonrası soruları yanıtlamaya devam  edenlerin kural ihlali nedeniyle sınavlarının iptal edileceği hatırlatmasında  bulundu.

KAMERALAR KAYITTA

Animasyon filminde, şu uyarılar dile getirildi: "Sınav süresince başkalarının kağıdına baktığınız veya kağıdınızı  başkalarına gösterdiğiniz sınav görevlilerince tespit edilirse sınavınız iptal  edilir. Salondaki kameranın da sınav süresince kayıtta olduğunu unutmamalısınız.  Sınav görevlilerinden hiç uyarı almasanız bile kuralları ihlal ettiğiniz sonradan  kamera kayıtlarında tespit edilirse sınavınız iptal edilebilir."

ADAYLARA ÖZEL ŞARKI 

ÖSYM tarafından ilk kez adaylara yönelik şarkı bestelendiği ve  "Yepyeni Bir Hayat Başlasın Bizim İçin" adlı şarkının diğer eğitim filmlerinde de  kullanılacağı belirtildi. YGS adaylarına yönelik filmin ÖSYM'nin internet sitesinden, sosyal  medya hesaplarından ve televizyon kanallarından yayınlanacağı bildirildi.

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Son DakikaSon Dakika HaberiÖSYMYGSAnimasyonFilmSınavEğitim
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