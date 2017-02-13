Öğrenciler ALKÜ'de buluştu

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde ve ALKÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün girişimiyle, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 15 seçkin üniversitenin katıldığı Endüstri Mühendisliği Toplulukları Birliği (EMT) 35. genel kurulunu ALKÜ’de gerçekleştirdi. EMT üniversitelerde düzenlediği genel kurul toplantılarında çalıştaylar, workshoplar, vaka yarışmaları gibi projeler düzenleyerek yıl boyu sürecek etkinliklerin yol haritasını belirliyor. ALKÜ’de yapılan oturumlarda ise endüstri mühendisliği öğrencileri Seminer Projesi, VAY Projesi, Lise Sunum Projeleri, Tanıtım Komitesi ve Üyelerle İletişim Komitesi gibi konuları ele aldı.

EMT’NİN AMACI BİRLİK OLMAK

Genel Kurula katılan öğrenciler, önceliklerinin birlikteliği sağlamak olduğunu belirterek, ALKÜ’ye kendilerine kapılarını açtığı için teşekkür ettiler. Topluğun amacı hakkında da bilgiler veren endüstri mühendisliği öğrencileri, Türkiye ve KKTC'deki tüm endüstri mühendisliği öğrencilerinin öğrenim yaşamları boyunca kazandıkları akademik birikimi, yenilikçi ve girişimci ruhun ürünü olan etkinliklerde kullanmasına fırsat yaratarak, onları profesyonel iş hayatının şartlarına hazırlamalarına katkıda bulunmak ve üniversitelerin endüstri mühendisliği toplulukları arasındaki iletişim ve bilgi ağını güçlendirmek, ortak değer paylaşımının ana unsur teşkil ettiği faaliyetlerle sağlam temelli bir birlik olmayı sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir yapı olduğunu ifade ettiler.

GENEL KURULA 90 ÖĞRENCİ KATILDI

Toplamda 90 öğrencinin katılım sağladığı genel kurula Boğaziçi Üniversitesi-Yöneylem Araştırma Kulübü, Dokuz Eylül Üniversitesi-Endüstri Mühendisliği Topluluğu, Doğu Akdeniz Üniversitesi-Endüstri Mühendisliği Topluluğu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Endüstri Mühendisliği Öğrenci Topluluğu, Gazi Üniversitesi-Endüstri Topluluğu, İstanbul Teknik Üniversitesi-Endüstri Mühendisliği Kulübü, İzmir Ekonomi Üniversitesi-Endüstri Sistemleri Topluluğu, Kocaeli Üniversitesi-Endüstri Mühendisliği Kulübü, Koç Üniversitesi–Industrial Engineering Society, Marmara Üniversitesi–Industrial Engineering Society, Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Verimlilik Topluluğu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi-Endüstri ve Verimlilik Topluluğu, Uludağ Üniversitesi-Endüstri Mühendisliği Topluluğu, Yıldız Teknik Üniversitesi-Kalite ve Verimlilik Kulübü, Yeditepe Üniversitesi-Yeditepe Üniversitesi Sistem Mühendisliği Topluluğu katılım sağladılar.