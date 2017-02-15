687 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler dahilinde "öğrenci etüt merkezi" ibaresi ve tanımı yürürlükten kaldırıldı. Öğrenci etüt merkezleri yerine "sosyal etkinlik merkezleri" ibaresi eklendi. Aynı zamanda gerekli şartları sağlamayan öğrenci etüt merkezleri de kapatılacak. Peki öğrenci etüt merkezleri ne zaman kapatılacak?

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun geçici 5nci maddesine eklenen "Bu fıkranın yayımı tarihinde faaliyet gösterenlerden dönüşüm programına alınan öğrenci etüt eğitim merkezleri hariç olmak üzere, halen faaliyette olan öğrenci etüt eğitim merkezleri, faaliyetlerine 1/7/2017 tarihine kadar devam edebilirler. En geç 29/7/2017 tarihine kadar bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (g), (h), (i), (k), (o) ve (ö) bentlerinde tanımlanan özel öğretim kurumlarından birinin gerektirdiği şartlara uygun hale getirilmeyen ve kurum açma izni buna göre düzenlenmeyen öğrenci etüt eğitim merkezleri hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir." ifadeleriyle birlikte öğrenci etüt merkezlerine kapatılma kararı çıkartıldı.

ÖĞRENCİ ETÜT MERKEZLERİ NE ZAMAN KAPATILACAK?

Böylece dönüşüm programı kapsamına alınan öğrenci etüt merkezli hariç, faaliyette olan öğrenci etüt merkezleri 1 Temmuz 2017 tarihine kadar açık kalacak. En geç 29 Temmuz 2017 tarihine kadar kanunda yer alan özel eğitim kurumlarında bulunması gereken şartlara sahip olmayan ve kurum açma izni düzenlemeyen öğrenci etüt merkezleri hakkında kapatılma işlemi uygulanacak.

SOSYAL ETKİNLİK MERKEZLERİ GELİYOR

KHK'da öğrenci etüt merkezlerinin yerine gelen sosyal etkinlik merkezi de "İl millî eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, Bakanlığın verdiği işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile belediyelerce açılan ve işletilen, ilköğretim ve/veya ortaöğretim öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumlarını" olarak tanımlandı