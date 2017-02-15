Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -7°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88082
ALTIN
143.892
DOLAR
3.6490
STERLIN
4.5509
EURO
3.8603
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Lazerle hemoroid tedavisi mümkün
Lazerle hemoroid tedavisi mümkün
15 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Şubat Günlük Burç Yorumu
15 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
15 Şubat 2017 Alanya -...

Öğrenci etüt merkezleri ne zaman kapatılacak?

KHK ile yapılan düzenlemelere göre "öğrenci etüt merkezi" kapatılacak ve "sosyal etkinlik merkezleri" gelecek. Peki öğrenci etüt merkezleri ne zaman kapatılacak?

Öğrenci etüt merkezleri ne zaman kapatılacak?

KHK ile yapılan düzenlemelere göre "öğrenci etüt merkezi" kapatılacak ve "sosyal etkinlik merkezleri" gelecek. Peki öğrenci etüt merkezleri ne zaman kapatılacak?

15 Şubat 2017 Çarşamba 10:21
Öğrenci etüt merkezleri ne zaman kapatılacak?
banner404

687 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler dahilinde "öğrenci etüt merkezi" ibaresi ve tanımı yürürlükten kaldırıldı. Öğrenci etüt merkezleri yerine "sosyal etkinlik merkezleri" ibaresi eklendi. Aynı zamanda gerekli şartları sağlamayan öğrenci etüt merkezleri de kapatılacak. Peki öğrenci etüt merkezleri ne zaman kapatılacak?

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun geçici 5nci maddesine eklenen "Bu fıkranın yayımı tarihinde faaliyet gösterenlerden dönüşüm programına alınan öğrenci etüt eğitim merkezleri hariç olmak üzere, halen faaliyette olan öğrenci etüt eğitim merkezleri, faaliyetlerine 1/7/2017 tarihine kadar devam edebilirler. En geç 29/7/2017 tarihine kadar bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (g), (h), (i), (k), (o) ve (ö) bentlerinde tanımlanan özel öğretim kurumlarından birinin gerektirdiği şartlara uygun hale getirilmeyen ve kurum açma izni buna göre düzenlenmeyen öğrenci etüt eğitim merkezleri hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir." ifadeleriyle birlikte öğrenci etüt merkezlerine kapatılma kararı çıkartıldı.

ÖĞRENCİ ETÜT MERKEZLERİ NE ZAMAN KAPATILACAK?

Böylece dönüşüm programı kapsamına alınan öğrenci etüt merkezli hariç, faaliyette olan öğrenci etüt merkezleri 1 Temmuz 2017 tarihine kadar açık kalacak. En geç 29 Temmuz 2017 tarihine kadar kanunda yer alan özel eğitim kurumlarında bulunması gereken şartlara sahip olmayan ve kurum açma izni düzenlemeyen öğrenci etüt merkezleri hakkında kapatılma işlemi uygulanacak.

SOSYAL ETKİNLİK MERKEZLERİ GELİYOR

KHK'da öğrenci etüt merkezlerinin yerine gelen sosyal etkinlik merkezi de "İl millî eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, Bakanlığın verdiği işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile belediyelerce açılan ve işletilen, ilköğretim ve/veya ortaöğretim öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumlarını" olarak tanımlandı

banner355
Anahtar Kelimeler:
KHKÖğrenci Etüt MerkezleriTemmuzEğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler ALKÜ'de buluştu
Öğrenciler ALKÜ'de buluştu
ALKÜ'den üç araştırma merkezi
ALKÜ'den üç araştırma merkezi
İlköğretim öğrencilerine yasaklandı
İlköğretim öğrencilerine yasaklandı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals