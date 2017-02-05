banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88390
ALTIN
144.996
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6171
EURO
3.9848
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
04 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
04 Şubat Günlük Burç Yorumu
4 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Şubat 2017 Alanya -...
16 Ocak 2017 Pazartesi Yeni Alanya E Gazetesi
Yeni Alanya E - Gazete

İkinci dönem yarın başlıyor! Okullar ne zaman kapanacak?

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 900 bin öğretmen yarın eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlayacak - İkinci dönemde öğrencilere her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri süt dağıtılacak

İkinci dönem yarın başlıyor! Okullar ne zaman kapanacak?

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 900 bin öğretmen yarın eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlayacak - İkinci dönemde öğrencilere her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri süt dağıtılacak

05 Şubat 2017 Pazar 11:23
İkinci dönem yarın başlıyor! Okullar ne zaman kapanacak?
banner404

YARIYIL tatilinin ardından 2016-2017 eğitim öğretim  yılının ikinci dönemi yarın başlayacak.  Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmenin 23 Ocak'ta başlayan  yarıyıl tatili yarın sona eriyor.  İkinci dönemle Milli Eğitim, Gıda Tarım ve Hayvancılık ile sağlık  bakanlıklarının organizasyonunda 2012'den beri yürütülen Okul Sütü Programı da  başlayacak. Program kapsamında, resmi-özel anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve  ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günleri UHT koşullarında  paketlenmiş pastörize süt dağıtılacak.
SINAV MARATONU BAŞLIYOR 
İkinci dönem, ortaokuldakiler ve lise son sınıf öğrencileri için sınav  heyecanıyla geçecek. Öğrenciler, 26 ve 27 Nisan'da Temel Eğitimden Ortaöğretime  Geçiş (TEOG) ortak sınavlarına girecek. Mazeret sınavı da 20 ve 21 Mayıs'ta  yapılacak. TEOG sınav sonuçlarının haziranda açıklanması planlanıyor. Üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş  Sınavı (YGS), 12 Mart Pazar günü tek oturumda yapılacak. İkinci aşama Lisans  Yerleştirme Sınavları (LYS) ise 10 ve 11 Haziran ile 17 ve 18 Haziran'da beş  oturumda gerçekleştirilecek.Eğitimin ikinci yarıyıl dönemi, 9 Haziran Cuma günü sona erecek.  2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
İkinci DönemOkul Sütü ProgramıMilli Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖF sınav sonuçları açıklandı! (Tıkla-AÖF 14-15 Ocak final sınavı sorgula)
AÖF sınav sonuçları açıklandı! (Tıkla-AÖF 14-15 Ocak final sınavı sorgula)
Öğrenciler dikkat işte yeni sınav!
Öğrenciler dikkat işte yeni sınav!
İsabet'te sınav heyecanı
İsabet'te sınav heyecanı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals