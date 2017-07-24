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Hastanelerden 341 bilimsel yayın

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği (KHB) Genel Sekreteri Uzm. Dr. Kemal Kiraz, birlik bünyesindeki devlet hastaneleri ve sağlık tesisleri tarafından geçen yıl toplam 341 bilimsel yayın yapıldığını açıkladı

Hastanelerden 341 bilimsel yayın

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği (KHB) Genel Sekreteri Uzm. Dr. Kemal Kiraz, birlik bünyesindeki devlet hastaneleri ve sağlık tesisleri tarafından geçen yıl toplam 341 bilimsel yayın yapıldığını açıkladı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:34
Hastanelerden 341 bilimsel yayın
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ANTALYA KHB Genel Sekreteri Uzm. Dr. Kemal Kiraz, "Antalya KHB bünyesinde 2 eğitim araştırma, 13 devlet hastanesi ve 3 ağız ve diş sağlığı merkezimiz bulunuyor. Bu sağlık tesislerinde halka sağlık hizmetleri sunmanın yanı sıra eğitim ve araştırma hastanelerinde alanında deneyimli akademik kadrolar eşliğinde tıbbi eğitimler verilmek suretiyle geleceğin donanımlı hekimleri yetiştiriliyor" dedi. Kiraz, bu eğitim kadrosu tarafından farklı branşlarda tıp dünyasına önemli katkılarda bulunulan bilimsel yayınlar ortaya konulduğunu belirtti.
TOPLAM 341 BİLİMSEL YAYIN
Kiraz, bu kapsamda 2016 yılında Antalya KHB'ye bağlı sağlık tesisleri bünyesinde, 303 doktor ve araştırma görevlisinin katkı verdiği 296'sı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 34'ü Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, geri kalanları da diğer sağlık tesisleri olmak üzere toplam 341 bilimsel yayın yapıldığını vurguladı. Kiraz, "Bu yayınlardan 192 tanesi dünyanın en prestijli akademik veri tabanı olan Science Citation Index (SCI) ve SCI-E tarafından indekslenmiştir. Klinik çalışma alanında başı çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısı altında, 162 tanesi SCI ve SCI-E indeksli olmak üzere, geçen yıl toplam 296 bilimsel yayın üretilmiştir. En çok yayın yapan branş baz alınarak bakıldığında, 39 bilimsel yayın ile tıbbi biyokimya ilk sırada, 31 bilimsel yayınla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ikinci sırada ve 28 bilimsel yayın ile Acil Tıp branşı üçüncü sırada geliyor.
EN ÇOK YAYIN KBB SERVİSİ'NDEN
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde ise toplam 34 bilimsel yayının yapıldığı görülüyor. Burada ise en çok yayının kulak burun boğaz hastalıkları alanında yapıldığı bunu göğüs hastalıkları ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümlerinin takip ettiği görülüyor. İlçe devlet hastaneleri arasında ise Kumluca Devlet Hastanesi en çok bilimsel yayın yapan devlet hastanesi olarak ilk sırada yer alıyor" diye konuştu. Genel Sekreter Uzm. Dr. Kemal Kiraz, yoğun ve meşakkatli iş temposu arasında yine oldukça titiz çalışmalar gerektiren bilimsel yayınlara ayrıca zaman ayırarak, çeşitli konularda araştırmalar yapan, doktor ve sağlık çalışanlarına bilime, insan sağlığına ve tıp dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 24.07.2017 22:36
Anahtar Kelimeler:
HastanelerBilimsel YayınKHBAntalya Kamu Hastaneleri BirliğiKemal Kiraz
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