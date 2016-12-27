banner428
banner405

Hasan Çolak'lılar üniversiteli oldu

AHEP'i ziyaret eden liseliler, merak ettikleri soruların cevaplarını alarak kısa süreli de olsa üniversiteli olmayı deneyimledi

Hasan Çolak'lılar üniversiteli oldu
banner404
HASAN Çolak Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri, Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi'ni ziyaret ederek birkaç saatliğine üniversiteli olma deneyimi yaşadı. Ziyarette Turizm İşletmeciliği Bölümü Araştırma Görevlisi Şebnem Köseoğlu, lise öğrencilerine üniversitede derslerin nasıl işlendiği tecrübesini yaşatmak için kısa bir ders anlattı. Ders bitiminde interaktif ders işlemekten oldukça zevk aldığını söyleyen öğrenciler, "Bir an önce üniversiteli olmak istiyoruz" dediler.
ALANYA'DA ÖĞRENCİ OLMA ANLATILDI
Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nihan Saldıraner de AHEP Üniversitesi hakkında genel bilgiler verdi. Saldıraner, sonra öğrencilere hangi mesleklerle gelecekte neler yapabileceklerini anlattı. Akademisyenlerin sunumlarının ardından Hasan Çolak Anadolu Lisesi mezunu öğrenciler de bölümleri hakkında bilgi verdikten sonra, üniversite hayatı, Alanya’da öğrenci olmak konularında ziyaretçilerle sohbet edildi.
 
banner355
Etiketler; #hasan çolak #üniversiteli
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Sihirli bir dokunuş için LR
Sonraki Haber
Hasan Çolak'lılar üniversiteli oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.