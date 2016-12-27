Hasan Çolak'lılar üniversiteli oldu

HASAN Çolak Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri, Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi'ni ziyaret ederek birkaç saatliğine üniversiteli olma deneyimi yaşadı. Ziyarette Turizm İşletmeciliği Bölümü Araştırma Görevlisi Şebnem Köseoğlu, lise öğrencilerine üniversitede derslerin nasıl işlendiği tecrübesini yaşatmak için kısa bir ders anlattı. Ders bitiminde interaktif ders işlemekten oldukça zevk aldığını söyleyen öğrenciler, "Bir an önce üniversiteli olmak istiyoruz" dediler.
ALANYA'DA ÖĞRENCİ OLMA ANLATILDI
Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nihan Saldıraner de AHEP Üniversitesi hakkında genel bilgiler verdi. Saldıraner, sonra öğrencilere hangi mesleklerle gelecekte neler yapabileceklerini anlattı. Akademisyenlerin sunumlarının ardından Hasan Çolak Anadolu Lisesi mezunu öğrenciler de bölümleri hakkında bilgi verdikten sonra, üniversite hayatı, Alanya’da öğrenci olmak konularında ziyaretçilerle sohbet edildi.
AHEP'i ziyaret eden liseliler, merak ettikleri soruların cevaplarını alarak kısa süreli de olsa üniversiteli olmayı deneyimledi
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