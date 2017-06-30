GAÜ'de öğrenci odaklı eğitim sistemi

GEÇTİĞİMİZ haftalarda, Girne Amerikan Üniversitesi, Worldwide Business Review Dergisi’nin “2017 Türk İşletme Ödülleri” sıralamasında, ‘Yüksek Öğretimde Mükemmeliyet’ ödülüne layık görüldü. Bu konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Serhat Akpınar, GAÜ’yü kurumsal olarak 50'inci kuruluş yılına ulaştıracak sürecin bilimsel varlığının yanında, sosyo-kültürel alanların tamamında, bir bilim ve yaşam üssü olarak, başta bulunduğu coğrafyaya yön vererek birlikte gelişeceğini söyledi.

Kurucu Rektör ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar; “Bu başarı, bir tesadüf değil, 33 yıllık ince ince işlenen bir öykünün, kendi çağımızdaki yansımalarıdır. Öğrenci odaklı eğitim sistemimizin, bu güzel sonucundan büyük mutluluk duyuyorum. Uluslarası yapılanma programında, kurumsal 50'inci yılımıza uzanan faaliyet programımızın en önemli öğelerinden birisi artık, farklı ülkelerdeki uluslararası kampüslerimizdir. Üniversitemizin uluslararası kampüslerinin oluşumu sonrası, Türkiye başta olmak üzere, çok farklı ülkelerde yapılanma süreçlerini daha ileri aşamalara taşımaya başladık. Yedi farklı ülkeye yayılmış yüksek eğitim alanındaki yapılanmamız ile Girne merkezli ana kampüsümüz ve bağlı yerleşkelerinde, okul öncesinden, üniversite eğitimine açılan bir yelpazede, bu yıl 20 bin civarında öğrenci sayısına ulaşacağız” ifadelerini kullandı.