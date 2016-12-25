Etkili iletişimi öğrendiler

TOPLAM 12 gün süren eğitime katılan zabıta personeline sertifikaları Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula ve Tunahan Kasapoğlu tarafından verildi. 130 zabıta personelinin katılımıyla yapılan seminerde, Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Ertan Doğan, AHEP Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihan Saldıraner, AHEP Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tülay Görü Doğan, Psikolog Ece Şahin, Psikolog Sinem Çelenk ve Prof. Dr. Mehmet Fidan eğitim verdi. "Kişisel Gelişim ve İletişim" konulu sertifika programında katılımcıların kendilerini geliştirmeleri ve iş hayatında karşılaşılabilecek sorunlara hazırlıklı olmaları hedeflendi. Seminer süresince zabıta ekiplerine stres ve öfke yönetimi, etkili karar alma, ikna ve müzakere teknikleri, etkili iletişim teknikleri, proaktif insan olma, mevzuat konuları anlatıldı. Prof. Dr. Mehmet Fidan’ın verdiği son eğitim seminerinin ardından Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula ve Tunahan Kasapoğlu tarafından programa katılan zabıta personeline sertifikaları verildi.
Alanya Belediyesi ve AHEP Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) işbirliğinde Alanya Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen Kişisel Gelişim ve İletişim Eğitimi Programı sona erdi
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