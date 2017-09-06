Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 5 Türk üniversitesi

TÜRKİYE'DEN ilk 300'e giren tek üniversite ise İstanbul'daki Koç Üniversitesi oldu.
Times Higher Education dergisi bu sıralamayı yaparken öğretim kurumlarının bilimsel araştırmalarını, uluslararası çalışma ve konumlarını, gelirlerindeki artışları ve istede geçen yıl bulunduğu sıralamayı göz önüne alıyor.
Sabancı ve Bilkent üniversiteleri ilk 400'de yer alırken, Atılım ve Boğaziçi üniversiteleri de ilk 500'de yer aldı.
Times Higher Education Sıralamasındaki En İyi 20 Üniversite
1 - Oxford University (İngiltere)
2 - Cambridge University (İngiltere)
3 - California Institute of Technology (ABD)
3 - Stanford University (ABD)
5 -Massachusetts Institute of Technology (ABD)
6 - Harvard University (ABD)
7 - Princeton University (ABD)
8 -Imperial College London (ABD)
9 -University of Chicago (ABD)
10 -ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology (İsviçre)
10 - University of Pennsylvania (ABD)
12 - Yale University (ABD)
13 - Johns Hopkins University (ABD)
14 - Columbia University (ABD)
15 - University of California, Los Angeles (ABD)
16 - University College London (İngiltere)
17 - Duke University (ABD)
18 - University of California, Berkeley (ABD)
19 - Cornell University (ABD)
20 - Northwestern University (ABD)
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