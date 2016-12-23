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Doğa'dan fark yaratan çalışma

Doğa Alanya Okulları, haftasonunda öğrencilere farklı bir deneyim daha yaşattı. Öğrenciler, aileleriyle birlikte Düşünme Becerileri Olimpiyatları'nda yarıştı

Doğa'dan fark yaratan çalışma
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DOĞA Alanya Okulları, haftasonunda Düşünme Becerileri Olimpiyatları düzenledi. Aileleriyle birlikte 3. sınıf öğrencilerinin birlikte takım oluşturarak büyük bir heyecanla yarıştığı olimpiyatlarda öğrenciler farklı deneyimler elde etti. Olimpiyat sonunda yarışma sonuçlarına göre dereceye giren ilk üç takıma madalyalarının verildiği ve diğer katılım sağlayan takımlara da sertifikalarının verildiği bir tören gerçekleştirildi. Okul yönetimi etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Doğa Okulları olarak vizyonumuz eğitimin her kademesinde öğrencilerimize, zeka ve yetenekleri doğrultusunda düşünme becerileri kazandırmaktır. Öğrencilerimiz kendi düşünme sistemlerini oluşturarak, üreten bireyler haline geleceklerdir. Amacımız öğrencilerimizde yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, analiz etme, mantık ilişkisi kurma, sınıflama, sıralama gibi birçok düşünme becerisini harekete geçirip hayatta kullanılır hale getirmektir."
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Etiketler; #Doğa Alanya Okulları #Düşünme Becerileri Olimpiyatları
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