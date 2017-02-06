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ALKÜ’ye Erasmus desteği

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi, aylık olağan toplantısını Abdullah Karaoğlu başkanlığında gerçekleştirdi

ALKÜ’ye Erasmus desteği

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi, aylık olağan toplantısını Abdullah Karaoğlu başkanlığında gerçekleştirdi

06 Şubat 2017 Pazartesi 22:36
ALKÜ’ye Erasmus desteği
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TOPLANTIYA, üniversitenin Erasmus programıyla ilgili bilgi vermek üzere Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, Yrd. Doç. Dr. Manolya Eser Öner, Yrd. Doç. Dr. Fatih Tekbacak, Özel Kalem Müdürü Hadi Cantemur, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Petek Özsoy da katıldı. ALKÜ Rektör Yardımcısı Güneş, üniversitenin bölümleri, faaliyetleri, eğitim kadrosu, öğrenci etkinlikleri ve Erasmus programıyla ilgili Yabancılar Meclisi üyelerine sunum yaptı. Alanya’nın bir dünya şehri olduğunu belirten Güneş, ALKÜ’nün eğitim kadrosu ve fiziki yapısıyla dünyanın her ülkesinden öğrenci ağırlayacak kalitede bir üniversite olduğunu belirtti. Güneş, üniversiteyi tanıttıktan sonra üniversite bünyesindeki yabancı öğrenci sayısını arttırmak için üyelerden destek istedi.
‘ALKÜ’YE DESTEK OLACAĞIZ’
Toplantıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, ALKÜ bünyesindeki yabancı öğrenci sayısını arttırmak için üniversiteye destek olacaklarını söyledi. 
Karaoğlu "ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş üyelerimize üniversite hakkında bilgiler verdi. İnşallah önümüzdeki yıllarda Yeni Alanyalıların sayısını arttırdığımız gibi Yeni Alanyalı öğrencilerin de sayısını arttırmak için çalışacağız. Daha çok destek vereceğiz. Gönüllülük esasıyla çalışan meclisimiz Türkiye’de bir ilk olmayı başardı. Gündeme bu şekilde oturdu ve faaliyetlerini de bu şekilde sürdürüyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediyesi Yabancılar MeclisiAylıkErasmusAlanya Belediyesi
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