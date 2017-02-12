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ALKÜ'den üç araştırma merkezi

ALKÜ, bu haftaki bilgilendirme toplantısını Alanya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK), oda ve dernek yöneticilerine yönelik gerçekleştirdi

ALKÜ'den üç araştırma merkezi

ALKÜ, bu haftaki bilgilendirme toplantısını Alanya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK), oda ve dernek yöneticilerine yönelik gerçekleştirdi

12 Şubat 2017 Pazar 22:02
ALKÜ'den üç araştırma merkezi
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ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın ev sahipliğinde ALKÜ Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) düzenlenen kahvaltı programına ALKÜ Rektör Yardımcısı Hasan Güneş, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya Sanayi ve İşadamları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, hayırsever işadamı Rafet Kayış, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Eğitim Bir-Sen Başkanı Abuzer Gündoğdu ve Alanya’da faaliyet gösteren çok sayıda oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Kahvaltının ardından davetlilere katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Pınarbaşı, kuruluşundan bugüne üniversitede gelinen aşamaları anlattıktan sonra, ALKÜ’nün daha da büyümesiyle birlikte Alanya’nın ilerleyen yıllarda öğrenci şehri olacağına değindi. Rektör Pınarbaşı “Alanya'mızın popüler bir öğrenci şehri olacağına inanıyorum. Biz Alanya’da 30-40 bin öğrenci sayısına ulaşmanın hiç de hayal olmadığını hep söylüyoruz” diye konuşarak bundan sonra üniversite için planlanan gerek eğitim, gerekse binalaşma ve altyapı hedefleri ile ilgili bilgiler aktardı. 
‘EN BÜYÜK BİNAMIZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ’
Sunumunda, ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi hakkında da bilgiler veren Rektör Pınarbaşı, kahvaltıya davet edilen ve Mühendislik Fakültesi’nin yapımına büyük katkıları olan Hayırsever işadamı Rafet Kayış’a teşekkürlerini sunarak “6 katlı ve 15 bin metrekare kapalı alanı olan ve şu anda Kestel Yerleşkemizdeki en büyük binamız olan Mühendislik Fakültemizin kaba inşaatını bitirerek bize devreden değerli büyüğümüz Sayın Rafet Kayış’a huzurunuzda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de geri kalan eksikleri tamamlamak ve öğrencilerimizin hizmetine bir an önce sunmak için Kalkınma Bakanlığımızdan 4 milyon TL ödenek aldık ve şu an binamızda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor” şeklinde konuştu. 
ÜÇ ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULACAK
Sunumunun sonunda, Alanya’nın ihtiyaçlarına yönelik yapılacak olan çalışmaların bilimsel temelli olabilmesi amacıyla ilk etapta 3 önemli araştırma merkezini hayata geçireceklerini ifade eden Rektör Pınarbaşı, kurulacak araştırma merkezlerinin ise Turizm Araştırmaları Merkezi (ALKÜ-TURAM), Tarım Araştırmaları Merkezi (ALKÜ-TARAM) ve Yörük Kültürü Araştırmaları Merkezi (ALKÜ-YÖRAM) olacağını dile getirdi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
ALKÜAlanyaSivil Toplum Kuruluşları
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