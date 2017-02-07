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ALKÜ'de yeni hedefler

Alanya Televizyonu ATV'de yayınlanan ve ilgi ile izlenen Haber Masası programının bu haftaki konuğu ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı olacak

ALKÜ'de yeni hedefler

Alanya Televizyonu ATV'de yayınlanan ve ilgi ile izlenen Haber Masası programının bu haftaki konuğu ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı olacak

07 Şubat 2017 Salı 21:51
ALKÜ'de yeni hedefler
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Mazlume GÖKTAŞ

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, hızla büyümeye devam eden üniversitenin hedeflerini Haber Masası programında anlatacak. Alanya Televizyonu ATV'de yayınlanan ve ilgi ile izlenen Haber Masası programının bu haftaki konuğu ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı olacak. Pınarbaşı, kısa sürede 10 bin öğrenci sayısına yaklaşan ve hızla büyüyen üniversitenin yeni hedeflerini canlı yayında anlatacak. Bu arada Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin Alanya'ya sağladığı ekonomik ve sosyal katkılar da programda ele alınacak. Üniversite kenti olma yolunda ilerleyen Alanya'nın bu konuda neler yapması gerektiği, eksileri ve artıları da en yetkili ağız olan Rektör Ahmet Pınarbaşı tarafından dile getirilecek. Gazeteci Ahmet Tunç'un sunduğu Haber Masası bu akşam saat 20.30'da ATV ekranlarında olacak ve program www.alanyatelevizyonu.com ile facebook/Alanya Televizyonu aracılığıyla da canlı olarak izlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ALKÜAlanya TelevizyonuATV
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