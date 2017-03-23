Alanyalı öğrencilere TEOG morali

Erkan UYSAL

TÜRKLER Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı öncesi sınava girecek 8. sınıf öğrencileri için moral ve motivasyon programı gerçekleştirildi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu'ndaki programa Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ömer Faruk Aykuş, Türkler Güzel Sanatlar Lisesi'nde ve diğer okullarda eğitim gören öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Er, Nisan ayında gerçekleştirilecek olan TEOG Sınavı öncesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğretmenler olarak öğrencilerle birlikte olduklarının bilinmesini istedi. Er, "Bu tarz faaliyetlerle bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Hem sanata, hem müziğe bakıp, eğer bu alanda yeteneğiniz varsa, gerçekten böyle bir okulda okumak istiyorsanız, bunu da canlı olarak görüp yerinde izlemeniz temennisiyle bu tarz bir program tertip edildi. Hepimiz sizlerin başarılı, iyi insanlar olması, vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip, Atatürk sevgisiyle yoğrulmuş gençler olarak yetişebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Sizlere olan güvenimizi bilin. Biz sizlere çok güveniyoruz" dedi.

UYGARLIKTA ÜSTÜN OLAN SANATTA ÜSTÜN

Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Aykuş da, "İster bir sanat eserinin meydana getiricisi olun, ister o sanat eserinden zevk alan kimse olsun sanata karşı ilgi duyan herkes yaşamayı yeryüzünde ömür sürmekten çıkarıp bir mutluluk haline getirmiş, hayatı sevince kavuşturmuş mutlu kişiler olmuşlardır. Uygarlıkta, teknikte, yaşayış düzeninde üstün olan uluslar sanatta da üstün olmuşlardır" diye konuştu. Türkler Güzel Sanatlar Lisesi'ni geçmişten bugüne anlatan slaytın sunulmasının ardından okul öğrencilerinin oluşturduğu koro tarafından Türkçe ve çeşitli dillerde şarkılar seslendirildi.