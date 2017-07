Alanya'da Milli Eğitim'den çağrı

MÜDÜR Er, "Şu an mesleki ve teknik liselerimizde teknik donanım olarak hiçbir eksiğimiz yok. Yarınların ara elemanı olarak turizmde, herhangi bir alanda eğitim almak isteyip okumak isteyen tüm öğrencilere son sistem olarak laboratuvarlarımızı, atölyelerimizi oluşturup çocukların hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Özellikle velilere seslenmek istiyorum. Çocuklar bizim için çok önemli. Çocuklarımızı sadece başarı puanlarına göre değerlendiremeyiz. Onlar bizim yarınlarımız. Milli ve manevi değerlerimize sahip, Atatürk sevgisiyle yoğrulmuş, yarınlarımızı güvence altına alacağımız gençleri yetiştirmenin öncelikli hedefimizin olduğunu her alanda söylüyoruz. Çocuklarımızın başarıları düşük olabilir ama onların başarılarının düşük olması veya düşük puan almış olmaları onların hayatta başarısız olacağını asla ifade etmez. Çünkü her çocuğumuzun gidebileceği kendine uygun okullar Alanya'da mevcut. Özellikle mesleki ve teknik liselere çocuklarımızın gitme noktasında velilerden hassasiyet bekliyoruz. Bu çocuklarımız mesleki ve teknik okullara gittikleri zaman ilerleyen zamanda bölümlerinden ek puan alabilecekler. Yani meslek lisesine giden bir çocuk doktor da, öğretmen de olabilir. Aynı zamanda mesleğiyle ilgili bir öğretmen de olabilir. Bunda bir sınırlama yok. Artık kat sayı sorunu tamamen kalktı. Yine ilçemizde imam hatip liseleri var. Yurt imkanları var. Çocuklarını imam hatip liselerine göndermek isteyen veliler gönül rahatlığıyla gönderebilir. Öğrencilerin kalacakları yer sorununu ilçemizde tamamen çözmüş bulunuyoruz. Çocukların kalabilecekleri yeterli yurt imkanları mevcut. Bu anlamda okullarda çocuklara her türlü desteği veren, her zaman bizim en büyük destekçimiz olan velilere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.