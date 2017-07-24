Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107088
ALTIN
143.350
DOLAR
3.5640
STERLIN
4.6496
EURO
4.1563
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Temmuz 2017 Alanya -...
Note 8'den bir ilk!
Note 8'den bir ilk!
Her yaşın ilacı güneş!
Her yaşın ilacı güneş!

Alanya'da Milli Eğitim'den çağrı

Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, mesleki ve teknik liseleri öğrencilerin tercih etme noktasında velilerden hassasiyet beklediğini söyledi

Alanya'da Milli Eğitim'den çağrı

Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, mesleki ve teknik liseleri öğrencilerin tercih etme noktasında velilerden hassasiyet beklediğini söyledi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 23:18
banner404

MÜDÜR Er, "Şu an mesleki ve teknik liselerimizde teknik donanım olarak hiçbir eksiğimiz yok. Yarınların ara elemanı olarak turizmde, herhangi bir alanda eğitim almak isteyip okumak isteyen tüm öğrencilere son sistem olarak laboratuvarlarımızı, atölyelerimizi oluşturup çocukların hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Özellikle velilere seslenmek istiyorum. Çocuklar bizim için çok önemli. Çocuklarımızı sadece başarı puanlarına göre değerlendiremeyiz. Onlar bizim yarınlarımız. Milli ve manevi değerlerimize sahip, Atatürk sevgisiyle yoğrulmuş, yarınlarımızı güvence altına alacağımız gençleri yetiştirmenin öncelikli hedefimizin olduğunu her alanda söylüyoruz. Çocuklarımızın başarıları düşük olabilir ama onların başarılarının düşük olması veya düşük puan almış olmaları onların hayatta başarısız olacağını asla ifade etmez. Çünkü her çocuğumuzun gidebileceği kendine uygun okullar Alanya'da mevcut. Özellikle mesleki ve teknik liselere çocuklarımızın gitme noktasında velilerden hassasiyet bekliyoruz. Bu çocuklarımız mesleki ve teknik okullara gittikleri zaman ilerleyen zamanda bölümlerinden ek puan alabilecekler. Yani meslek lisesine giden bir çocuk doktor da, öğretmen de olabilir. Aynı zamanda mesleğiyle ilgili bir öğretmen de olabilir. Bunda bir sınırlama yok. Artık kat sayı sorunu tamamen kalktı. Yine ilçemizde imam hatip liseleri var. Yurt imkanları var. Çocuklarını imam hatip liselerine göndermek isteyen veliler gönül rahatlığıyla gönderebilir. Öğrencilerin kalacakları yer sorununu ilçemizde tamamen çözmüş bulunuyoruz. Çocukların kalabilecekleri yeterli yurt imkanları mevcut. Bu anlamda okullarda çocuklara her türlü desteği veren, her zaman bizim en büyük destekçimiz olan velilere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 25.07.2017 17:26
Anahtar Kelimeler:
çağrıHüseyin ErMilli Eğitim MüdürüAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastanelerden 341 bilimsel yayın
Hastanelerden 341 bilimsel yayın
Tercih yaparken sormanız gereken 5 önemli soru
Tercih yaparken sormanız gereken 5 önemli soru
'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi' müfredat taslağı askıda
'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi' müfredat taslağı askıda

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals