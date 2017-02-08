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08 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
08 Şubat Günlük Burç Yorumu

2017-YDS ilkbahar dönemi başvuruları başladı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2017-YDS ilkbahar dönemi sınavının başvuruları başladı. Peki YDS başvuruları nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar?

2017-YDS ilkbahar dönemi başvuruları başladı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2017-YDS ilkbahar dönemi sınavının başvuruları başladı. Peki YDS başvuruları nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar?

08 Şubat 2017 Çarşamba 10:48
2017-YDS ilkbahar dönemi başvuruları başladı
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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ilkbahar dönemi için başvurular başladı. Peki 2017-YDS başvuruları nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtı...
YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
2017-YDS ilkbahar dönemi 2 Nisan 2017 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 8-16 Şubat 2017 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C Kimlik Numaraları ve şifrelerini girerek yapabileceklerdir.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR, HANİ BANKAYA YATIRILACAK?
Sınav ücreti 90 TL olup aşağıda belirtilen bankalara yatırılacaktır.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
SINAV HAKKINDA
Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılır. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Türkçeye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılır. İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir.
Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavlarda sınav kitapçığının cevap alanları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline  karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerindenYDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 -  89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 -  79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 -  69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 -  59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.
 

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Anahtar Kelimeler:
YdsÖSYMYabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
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