Zuckerberg: Facebook 2 milyar kullanıcıya ulaştı

FACEBOOK'UN kurucusu Mark Zuckerberg, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un 2 milyar kullanıcıya ulaştığını söyledi. Zuckerberg, bu gelişmeyi Facebook hesabından duyurarak, "Bu Sabah itibariyle, Facebook 2 milyar kullanıcıya ulaştı. Dünyayı birleştiren bir ilerleme kaydediyoruz ve şimdi de dünyayı birbirine yakınlaştıralım. Bu yolculukta sizlerle birlikte olmak bir onurdur." açıklamasını yaptı.