Zaharova: 'Rusya, ABD'ye karşılık verecek'

ZAHAROVA "Rossiya 1" TV kanalına yaptığı açıklamada, "Anlayacağınız üzere, bu konuyu sadece Rusya Dışişleri Bakanlığı çözmeyecek" dedi.
Zaharova, Moskova'nın hazırladığı önlemler üzerinde ciddi bir şekilde hazırlanıldığını ve bu önlemler hakkında Amerikan hükümetinin bilgilendirildiğini belirtti.
Hatırlanacağı üzere, ABD Rusya'nın New York ve Washington'da şehir dışındaki mal varlıklarına el koymuştu. Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, iki ülkenin Rusya'nın diplomatik varlığının geri verilmesi koşullarına ilişkin görüşmeler yaptığını belirtti.
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