Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
93879
ALTIN
146.523
DOLAR
3.5870
STERLIN
4.5951
EURO
3.9057
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu
25 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Nisan 2017 Alanya -...
'PRP’nin ciltteki etkisi uzun oluyor'
'PRP’nin ciltteki etkisi uzun oluyor'

Yüzyılın soygunu! 80 kişi patlayıcılarla…

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da çete üyeleri bir zırhlı araba firmasının kasa dairesini soydu. Silah ve patlayıcıların kullanıldığı soygun yetkililer tarafından yüzyılın soygunu olarak nitelendirildi. 80 kişinin gerçekleştirdiği soygunda bir polis hayatını kaybetti

Yüzyılın soygunu! 80 kişi patlayıcılarla…

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da çete üyeleri bir zırhlı araba firmasının kasa dairesini soydu. Silah ve patlayıcıların kullanıldığı soygun yetkililer tarafından yüzyılın soygunu olarak nitelendirildi. 80 kişinin gerçekleştirdiği soygunda bir polis hayatını kaybetti

25 Nisan 2017 Salı 11:37
Yüzyılın soygunu! 80 kişi patlayıcılarla…
banner404

ÇETE üyeleri Paraguay'ın hem Brezilya ile hem de Arjantin ile sınırında bulunan Ciudad del Este kentinde Prosegur adlı zırhlı araba firmasının kasa dairesini soydu.

Yaklaşık 80 kişinin birlikte hareket ettiği soygun 3 saat  sürdü. Kasa dairesine girebilmek için silah ve patlayıcılar kullanıldı. Keskin nişancılar da iş başındaydı. 

Soyguncular işlerini bitirdikten sonra kaçabilmek için dikkat dağıtmak amacıyla 10'dan fazla aracı ateşe verdi. 

Bir polisim öldüğü inanılmaz soygun  ülkede 'yüzyılın soygunu' adını aldı.

BBC'de yer alan bilgiye göre yetkililer resmi olarak henüz açıklamasa da çalınan para miktarının 40 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. 

Soyguncuların Brezilya'ya gitmiş olabileceği tahmin ediliyor. Ülkeni Itapulandia bölgesinde Brazilya polşisyle çatışma çıktığı belirtildi.  Çatışmada çete üyelerinden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Paraguay ve Brezilya'da  operasyonlar devam  ediyor.

Hem Brezilya hem de Arjantin ile sınırı bulunan Ciudad del Este kenti kaçakçıların ve çete üyelerinin geçiş noktası olarak görülüyor.

banner355
Son Güncelleme: 25.04.2017 11:38
Anahtar Kelimeler:
Güney AmerikaArjantinBrezilyaAmerikaArabaDolarçeteSoygunPARAGUAY
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaban domuzları 3 terörist öldürdü
Yaban domuzları 3 terörist öldürdü
Pakistan’da bombalı saldırı
Pakistan’da bombalı saldırı
Ünlü şarkıcıya ölümcül bakteri şoku 
Ünlü şarkıcıya ölümcül bakteri şoku 

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals