Yüzyılın soygunu! 80 kişi patlayıcılarla…

ÇETE üyeleri Paraguay'ın hem Brezilya ile hem de Arjantin ile sınırında bulunan Ciudad del Este kentinde Prosegur adlı zırhlı araba firmasının kasa dairesini soydu.

Yaklaşık 80 kişinin birlikte hareket ettiği soygun 3 saat sürdü. Kasa dairesine girebilmek için silah ve patlayıcılar kullanıldı. Keskin nişancılar da iş başındaydı.

Soyguncular işlerini bitirdikten sonra kaçabilmek için dikkat dağıtmak amacıyla 10'dan fazla aracı ateşe verdi.

Bir polisim öldüğü inanılmaz soygun ülkede 'yüzyılın soygunu' adını aldı.

BBC'de yer alan bilgiye göre yetkililer resmi olarak henüz açıklamasa da çalınan para miktarının 40 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Soyguncuların Brezilya'ya gitmiş olabileceği tahmin ediliyor. Ülkeni Itapulandia bölgesinde Brazilya polşisyle çatışma çıktığı belirtildi. Çatışmada çete üyelerinden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Paraguay ve Brezilya'da operasyonlar devam ediyor.

Hem Brezilya hem de Arjantin ile sınırı bulunan Ciudad del Este kenti kaçakçıların ve çete üyelerinin geçiş noktası olarak görülüyor.