"Yürüyemiyorum" diye sosyal yardım alıp, dağa tırmandı

33 yaşındaki Gallerli Lloyd, sosyal yardım başvurusunda bulunurken; yalnızca 20 ila 50 metre arasında yürüyebildiğini, düz olmayan bir yerde yürüyemediğini, uzun mesafelerde yürürken acı çektiğini ve her 20 dakikada bir oturması gerektiğini söyledi.

Geçmişte Afganistan'da askerlik yaptığı dönemde yaralanmış olan Lloyd'un, sosyal yardım talebi devlet tarafından iki yıl boyunca karşıladı.

Disk kaymasının hayatını olumsuz yönde etkilediğini ve rahat hareket edemediğini dile getiren 33 yaşındaki adam bugüne kadar toplamda 6.551 sterlin (yaklaşık 30 bin TL) sosyal yardım aldı.

Fakat 50 metreden fazla yürüyemediğini dile getiren Lloyd, aynı dönem katıldığı bir tırmanış yarışmasında Afrika'nın en yüksek dağı Klimanjaro Dağı'na tırmandı.

Günde 50 metreden fazlasını yürüyemediğinden bahseden Lloyd, Klimanjaro Dağı'na tırmanabilmek için 10-12 saat boyunca yürüdü. Tırmanışın dışında yüksekliğiyle meşhur Alp dağlarında kayak yaptı.

200 metre yüzme, 5.3 kilometre bisiklet, 2.5 kilometrelik koşuyu sadece 25 dakika 47 saniye içinde tamamladı.

Hepsinden de öte, 2014 ile 2016 yılları arasında sosyal yardımdan faydalanan 33 yaşındaki adam, 2015 yılında büyük fiziksel performans gerektiren 3 triatlon yarışını da kazandı.

Galler Hükumeti tarafından devleti dolandırmakla suçlanan Lloyd için mahkeme savcısı Chris Evans şu açıklamada bulundu; “Sadece 20 ila 50 metre gidebildiğini, yokuş yukarı ya da yokuş aşağı yürüyemediğini, uzun mesafe kat edemediğini ve 20 dakikada bir oturup dinlenmek zorunda olduğunu söylemişti”

Lloyd”un savunması ise bütün bu açıklamalardan çok daha ilginç; “Ben özel bir tedavi veya yardım istemedim. Yalnızca kendi kendime yetebilmeyi ve başkalarıyla aynı seviyede rekabet edebilmeyi istedim.”

Sahtekarlıkla suçlanan 33 yaşındaki adamın avukatı ise mahkemenin tutumuna karşılık Lloyd'un yalan söylemediğini, Klimanjaro'ya acı çekerek zor da olsa tırmandığını savundu. Mahkemenin verdiği karara göre, Lloyd sivil toplum kuruluşları için para toplamak üzere tırmanış, triatlon, kayak, yürüyüş, yüzme; yapabildiği ne kadar aktivite varsa hepsini yapacak.

