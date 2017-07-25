Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107088
ALTIN
143.350
DOLAR
3.5640
STERLIN
4.6496
EURO
4.1563
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Temmuz 2017 Alanya -...
Note 8'den bir ilk!
Note 8'den bir ilk!
Her yaşın ilacı güneş!
Her yaşın ilacı güneş!

"Yürüyemiyorum" diye sosyal yardım alıp, dağa tırmandı

Galler'de Mark Lloyd isimli bir kişi belindeki disk kayması sonucu günde 50 metreden fazla yürüyemediğini dile getirerek devletten para yardımı talebinde bulundu. Sahtekarlığı ortaya çıkan genç adama mahkemenin verdiği ceza, gerçekleştirdiği aktivitelere uygun bir ceza oldu

"Yürüyemiyorum" diye sosyal yardım alıp, dağa tırmandı

Galler'de Mark Lloyd isimli bir kişi belindeki disk kayması sonucu günde 50 metreden fazla yürüyemediğini dile getirerek devletten para yardımı talebinde bulundu. Sahtekarlığı ortaya çıkan genç adama mahkemenin verdiği ceza, gerçekleştirdiği aktivitelere uygun bir ceza oldu

25 Temmuz 2017 Salı 14:23
"Yürüyemiyorum" diye sosyal yardım alıp, dağa tırmandı
banner404

33 yaşındaki Gallerli Lloyd, sosyal yardım başvurusunda bulunurken; yalnızca 20 ila 50 metre arasında yürüyebildiğini, düz olmayan bir yerde yürüyemediğini, uzun mesafelerde yürürken acı çektiğini ve her 20 dakikada bir oturması gerektiğini söyledi.
Geçmişte Afganistan'da askerlik yaptığı dönemde yaralanmış olan Lloyd'un, sosyal yardım talebi devlet tarafından iki yıl boyunca karşıladı.
Disk kaymasının hayatını olumsuz yönde etkilediğini ve rahat hareket edemediğini dile getiren 33 yaşındaki adam bugüne kadar toplamda 6.551 sterlin (yaklaşık 30 bin TL) sosyal yardım aldı.
Fakat 50 metreden fazla yürüyemediğini dile getiren Lloyd, aynı dönem katıldığı bir tırmanış yarışmasında Afrika'nın en yüksek dağı Klimanjaro Dağı'na tırmandı.
Günde 50 metreden fazlasını yürüyemediğinden bahseden Lloyd, Klimanjaro Dağı'na tırmanabilmek için 10-12 saat boyunca yürüdü. Tırmanışın dışında yüksekliğiyle meşhur Alp dağlarında kayak yaptı.
200 metre yüzme, 5.3 kilometre bisiklet, 2.5 kilometrelik koşuyu sadece 25 dakika 47 saniye içinde tamamladı.
Hepsinden de öte, 2014 ile 2016 yılları arasında sosyal yardımdan faydalanan 33 yaşındaki adam, 2015 yılında büyük fiziksel performans gerektiren 3 triatlon yarışını da kazandı.
Galler Hükumeti tarafından devleti dolandırmakla suçlanan Lloyd için mahkeme savcısı Chris Evans şu açıklamada bulundu; “Sadece 20 ila 50 metre gidebildiğini, yokuş yukarı ya da yokuş aşağı yürüyemediğini, uzun mesafe kat edemediğini ve 20 dakikada bir oturup dinlenmek zorunda olduğunu söylemişti”
Lloyd”un savunması ise bütün bu açıklamalardan çok daha ilginç; “Ben özel bir tedavi veya yardım istemedim. Yalnızca kendi kendime yetebilmeyi ve başkalarıyla aynı seviyede rekabet edebilmeyi istedim.”
Sahtekarlıkla suçlanan 33 yaşındaki adamın avukatı ise mahkemenin tutumuna karşılık Lloyd'un yalan söylemediğini, Klimanjaro'ya acı çekerek zor da olsa tırmandığını savundu. Mahkemenin verdiği karara göre, Lloyd sivil toplum kuruluşları için para toplamak üzere tırmanış, triatlon, kayak, yürüyüş, yüzme; yapabildiği ne kadar aktivite varsa hepsini yapacak.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
quot yürüyemiyorum quot diye sosyal yardım alıp dağa tırmandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cani çift, yeni doğan bebeklerinin diş etlerine uyuşturucu sürdü!
Cani çift, yeni doğan bebeklerinin diş etlerine uyuşturucu sürdü!
Namus cinayeti! Boğazını kesip buzdolabına atmışlar
Namus cinayeti! Boğazını kesip buzdolabına atmışlar
İspanya’da bıçaklı adam polise saldırdı
İspanya’da bıçaklı adam polise saldırdı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals