Yunanistan'dan skandal için açıklama

AÇIKLAMADA, M/V ACT adlı gemi Rodos adasının 3.5 mil kuzeybatısında Yunan karasuları içinde seyrederken, Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin geminin yükünün denetlenmesi için kaptandan geminin rotasını Rodos’un Trianton limanına çevirmesini talep ettiği belirtildi.

“Kaptan, emirlere ve sesli sinyal uyarılarına riayet etmeyince uyarı ateşi açıldı” denilen açıklamada, “Gemi yine de durmadı ve Türk karasularına doğru ilerledi. Yunan Sahil Güvenliği, Yunan karasuları sınırına kadar gemiyi takip etti.

Konuyla ilgili olarak Türk makamları haberdar edildi” ifadeleri kullanıldı.