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Yunanistan'dan skandal için açıklama

Yunan Sahil Güvenliği’nden yapılan açıklamada, kimliği meçhul bir şahsın Rodos Limanı Müdürlüğü’nü arayarak Türk gemisi M/V ACT’nin uyuşturucu taşıdığına ilişkin telefon ihbarı yaptığı ve bunun üzerine harekete geçildiği aktarıldı

Yunanistan'dan skandal için açıklama

Yunan Sahil Güvenliği’nden yapılan açıklamada, kimliği meçhul bir şahsın Rodos Limanı Müdürlüğü’nü arayarak Türk gemisi M/V ACT’nin uyuşturucu taşıdığına ilişkin telefon ihbarı yaptığı ve bunun üzerine harekete geçildiği aktarıldı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 20:45
Yunanistan'dan skandal için açıklama
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AÇIKLAMADA, M/V ACT adlı gemi Rodos adasının 3.5 mil kuzeybatısında Yunan karasuları içinde seyrederken, Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin geminin yükünün denetlenmesi için kaptandan geminin rotasını Rodos’un Trianton limanına çevirmesini talep ettiği belirtildi.

“Kaptan, emirlere ve sesli sinyal uyarılarına riayet etmeyince uyarı ateşi açıldı” denilen açıklamada, “Gemi yine de durmadı ve Türk karasularına doğru ilerledi. Yunan Sahil Güvenliği, Yunan karasuları sınırına kadar gemiyi takip etti.

Konuyla ilgili olarak Türk makamları haberdar edildi” ifadeleri kullanıldı.

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Son Güncelleme: 03.07.2017 20:50
Anahtar Kelimeler:
Yunan Sahil GüvenliğiSkandal Için Açıklama
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