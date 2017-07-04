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Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığından açıklama

Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı, uyuşturucu ihbarının alınması üzerine Türk gemisinin durdurulmak istendiğini iddia etti

Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığından açıklama

Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı, uyuşturucu ihbarının alınması üzerine Türk gemisinin durdurulmak istendiğini iddia etti

04 Temmuz 2017 Salı 00:05
Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığından açıklama
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YUNANİSTAN Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından İskenderun'dan İzmit Limanı'na gitmekte olan 88 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğindeki 'M/V ACT' isimli Türk bandıralı kuru yük gemisine Rodos açıklarında uyarı ateşi açılmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, uyuşturucu ihbarının alınması üzerine Türk gemisinin durdurulmak istendiği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Sahil Güvenlik KomutanlığıUyuşturucu
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