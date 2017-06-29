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Yunanistan'da sıcaklık artıyor çöp krizi büyüyor!

Yunanistan'da hükümet ve işsiz kalma tehdidiyle karşı karşıya kalan temizlik işçileri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yaşanan çöp krizi yaklaşık iki haftadır büyüyerek devam ediyor. Günlerdir toplanmayan çöpler sokaklarda gittikçe arıyor. Artan sıcaklıkla birlikte ülkedeki durum kötüleşiyor

Yunanistan'da sıcaklık artıyor çöp krizi büyüyor!

Yunanistan'da hükümet ve işsiz kalma tehdidiyle karşı karşıya kalan temizlik işçileri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yaşanan çöp krizi yaklaşık iki haftadır büyüyerek devam ediyor. Günlerdir toplanmayan çöpler sokaklarda gittikçe arıyor. Artan sıcaklıkla birlikte ülkedeki durum kötüleşiyor

29 Haziran 2017 Perşembe 16:58
Yunanistan'da sıcaklık artıyor çöp krizi büyüyor!
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SICAKLIĞIN 42 derecenin üzerine çıkması beklenen hafta sonu yaklaşırken, başkent Atina ve diğer bazı kentlerin sokaklarındaki çöp yığınları hijyen ve sağlık endişeleri yaratıyor.

Belediyelere bağlı temizlik işçilerinin sözleşmelerinin uzatılmasının,  mahkeme tarafından anayasaya aykırı bulunması nedeniyle yaklaşık 10 bin kişinin  işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması üzerine başlayan kriz, aradan geçen yaklaşık iki haftalık sürede çözülemedi.

Grev nedeniyle toplanmayan çöp yığınlarından çevreye kötü kokular  yayılırken, şehri ziyaret eden turistler de manzara karşısında şaşkın.

'Çöpleri münkün olduğunca evinizde tutun'

Yunanistan Turizm Bakanı Eleni Kundura, krizin, turizmin yükseldiği  ülkesinin itibarını zedelediğini belirterek "Yüksek sıcaklıkların yaşandığı bu  günlerde oluşan çöp yığınları hem Yunan vatandaşlarının hem de ülkede bulunan  turistlerin sağlığını tehdit ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık sorunlarından endişe eden Yunan makamları da vatandaşlardan  çöpleri mümkün olduğunca evlerinin ve dükkanlarının içinde tutmalarını talep  etmişti.

Başbakan Aleksis Çipras ve İçişleri Bakanı Panos Skourletis ile  görüşen Yerel Yönetim Çalışanları Federasyonu (POE-OTA) yetkilileri, hükümet  tarafından sunulan teklifi kabul etmeyerek bugün bir gösteri daha düzenleme  çağrısında bulundu. Bu çağrıya uyarak grevlerine devam etme kararı alan ve  Atina'nın Karaiskakis Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin temizlik işçisi,  sloganlarla meclise yürüdü. İşçiler, "Hakkımızı alana kadar direneceğiz" yazılı  pankart açtı. Bir süre meclis önündeki gösterilerine devam eden işçiler, olaysız  bir şekilde dağıldı.

 "Oluşturduğumuz imaj için üzgünüm"

Atina sakinlerinden Labros Galatas da bu durumun şehirdeki herkesi  olumsuz etkilediğini belirterek "Ülkemizde ana gelir kaynaklarından turizm  açısından, turistlere sunduğumuz bu manzara, koku ve oluşturduğumuz imaj için çok  üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Kente birkaç gün önce gelen 22 yaşındaki Kanadalı turist Kate de  "Atina çok güzel bir yer ancak biraz kirli. Yunanistan'ın çok güzel bir yer  olduğunu anlatacağım ama en temiz yer olduğunu söylemem mümkün değil." dedi.

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