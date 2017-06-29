Yunanistan'da sıcaklık artıyor çöp krizi büyüyor!

SICAKLIĞIN 42 derecenin üzerine çıkması beklenen hafta sonu yaklaşırken, başkent Atina ve diğer bazı kentlerin sokaklarındaki çöp yığınları hijyen ve sağlık endişeleri yaratıyor.

Belediyelere bağlı temizlik işçilerinin sözleşmelerinin uzatılmasının, mahkeme tarafından anayasaya aykırı bulunması nedeniyle yaklaşık 10 bin kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması üzerine başlayan kriz, aradan geçen yaklaşık iki haftalık sürede çözülemedi.

Grev nedeniyle toplanmayan çöp yığınlarından çevreye kötü kokular yayılırken, şehri ziyaret eden turistler de manzara karşısında şaşkın.

'Çöpleri münkün olduğunca evinizde tutun'

Yunanistan Turizm Bakanı Eleni Kundura, krizin, turizmin yükseldiği ülkesinin itibarını zedelediğini belirterek "Yüksek sıcaklıkların yaşandığı bu günlerde oluşan çöp yığınları hem Yunan vatandaşlarının hem de ülkede bulunan turistlerin sağlığını tehdit ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık sorunlarından endişe eden Yunan makamları da vatandaşlardan çöpleri mümkün olduğunca evlerinin ve dükkanlarının içinde tutmalarını talep etmişti.

Başbakan Aleksis Çipras ve İçişleri Bakanı Panos Skourletis ile görüşen Yerel Yönetim Çalışanları Federasyonu (POE-OTA) yetkilileri, hükümet tarafından sunulan teklifi kabul etmeyerek bugün bir gösteri daha düzenleme çağrısında bulundu. Bu çağrıya uyarak grevlerine devam etme kararı alan ve Atina'nın Karaiskakis Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin temizlik işçisi, sloganlarla meclise yürüdü. İşçiler, "Hakkımızı alana kadar direneceğiz" yazılı pankart açtı. Bir süre meclis önündeki gösterilerine devam eden işçiler, olaysız bir şekilde dağıldı.

"Oluşturduğumuz imaj için üzgünüm"

Atina sakinlerinden Labros Galatas da bu durumun şehirdeki herkesi olumsuz etkilediğini belirterek "Ülkemizde ana gelir kaynaklarından turizm açısından, turistlere sunduğumuz bu manzara, koku ve oluşturduğumuz imaj için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Kente birkaç gün önce gelen 22 yaşındaki Kanadalı turist Kate de "Atina çok güzel bir yer ancak biraz kirli. Yunanistan'ın çok güzel bir yer olduğunu anlatacağım ama en temiz yer olduğunu söylemem mümkün değil." dedi.