Yunan Bakan'a: Bakanlık makamında olması talihsizlik

DIŞİŞLERİ Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Yunanistan Milli Savunma Bakanı Kammenos’un 1 Şubat 2017 tarihinde bir Yunan televizyon kanalına verdiği mülakatta kullandığı dil, üslup ve gerçekle hiçbir bağlantısı olmayan ifadeleri esefle karşılanmıştır. Bu çerçevede adı geçenin ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı temelsiz, yakışıksız ve etik dışı ifadeleri kınıyoruz ve kendisine iade ediyoruz” denildi.

Yunanistan makamlarının devlet sorumluluğuna davet edildiği açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

“Bu derece izan ve insaftan yoksun, uluslararası alanda en temel nezaket kurallarını dahi hiçe sayan, düzensiz göç konusundaki ikili temel metinlerden habersiz bir şahsın tüm dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde Yunanistan Milli Savunma Bakanı sıfatını taşıyor olması bir talihsizliktir. Yunanistan makamlarını bir kere daha devlet sorumluluğuna uygun davranmaya ve iki ülke arasında geliştirmeye çalıştığımız işbirliği ortamına zarar verecek açıklamalardan imtina etmeye davet ediyoruz.”