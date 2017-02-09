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Yunan adalarına 'kapıda vize' sona eriyor

Ege'deki Yunan adalarına seyahatte kolaylık sağlayan geçici vize uygulamasının kaldırıldığı belirtildi

Yunan adalarına 'kapıda vize' sona eriyor

Ege'deki Yunan adalarına seyahatte kolaylık sağlayan geçici vize uygulamasının kaldırıldığı belirtildi

09 Şubat 2017 Perşembe 08:59
Yunan adalarına 'kapıda vize' sona eriyor
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YUNAN basınında yer alan haberlerde, AB Komisyonu'nun "kapıda vize" olarak anılan uygulamaya yeni turizm sezonu için onay vermediği kaydedildi.
Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, söz konusu adaların milletvekillerine gönderdiği mektupta, bakanlığın tüm ısrarlarına rağmen kararın engellenemediğini ifade etti.
Vize işlemlerinin kolaylaştırılarak, bu karar sebebiyle oluşması beklenen sıkıntıların aşılması için Türkiye'deki konsolosluklara personel takviyesi yapılacağı ve vize başvurularında elektronik sistem kullanılacağı belirtildi.
Ayrıca, Brüksel'de bulunan Katrougalos'un, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile yaptığı görüşmede Türk turistlere özel vize uygulamasını gündeme getirdiği bildirildi.

"ADALARA BÜYÜK DARBE"
Avrupa Birliği'nin (AB) kararı özellikle adalardakilerin büyük tepkisine yol açtı.
Midilli Belediye Başkanı Spiros Galinos, adaların göçmen krizi sebebiyle büyük bir yükün altında olduğunu, bu gelişmenin başta Midilli olmak üzere tüm adalarda turizme büyük bir darbe indireceğine dikkati çekti.
Kuzey Ege Eyalet Başkanı Hristianna Kalogiru, ada sakinlerinin endişelerine dikkati çekerek, tüm çözüm imkanlarının kullanılması çağrısında bulundu.
Midilli, Sakız, Rodos, İstanköy, Sömbeki, Sisam ve Meis adaları için 2012 yılından bu yana Nisan-Ekim ayları arasında geçerli olan uygulamayla Türk turistlerin adalara seyahatlerinde limanda vize verilerek önemli bir kolaylık sağlanıyordu.
Turizm yetkililerine göre, söz konusu adalardaki ziyaretçilerin yarısı Türk turistlerden oluşuyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
EgeYunan AdalarıYorgos Katrougalos
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