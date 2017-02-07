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Yüksek mahkemeye intihar saldırısı! Çok sayıda can kaybı...

Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezinde bulunan Anayasa Mahkemesi'nde, çalışanlar çıkarken patlayan bomba sonucu en az 20 can kaybı var. 48 yaralı hastanelere taşındı, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

Yüksek mahkemeye intihar saldırısı! Çok sayıda can kaybı...

Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezinde bulunan Anayasa Mahkemesi'nde, çalışanlar çıkarken patlayan bomba sonucu en az 20 can kaybı var. 48 yaralı hastanelere taşındı, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

07 Şubat 2017 Salı 16:51
Yüksek mahkemeye intihar saldırısı! Çok sayıda can kaybı...
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AFGANİSTAN'IN başkenti Kabil, Anayasa Mahkemesi'nden yükselen patlamala sarsıldı.
Mesai bitiminde binadan çıkan mahkeme çalışanlarının yanına yürüyerek gelen intihar saldırganı, üstündeki patlayıcıları otoparkta infilak ettirdi.
İlk resmi açıklamada ölü sayısı 12 olarak duyuruldu ancak dakikalar sonra can kaybının en az 20 olduğu açıklandı.
Yaralanan 48 kişi hastanelere taşındı, bazılarının durumu ağır. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, sokakta kan izlerinin bulunduğunu ve çok sayıda ambulansın olay yerine gittiğini aktarıyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, olağan şüpheli Taliban.
Başkent Kabil, geçen ay çifte saldırıya sahne olmuştu. Saldırganlardan biri üzerine yerleştirdiği bombayı meclis binası yakınında patlatmış, ikinci saldırgan olay yerine toplananları hedef almıştı. Taliban'ın üstlendiği saldırıda en az 38 insan yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yüksek MahkemeIntihar SaldırısıAfganistanKabil
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