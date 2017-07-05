YPG'ye sevkiyat sürüyor

ANA omurgasını PKK'nın bu ülkedeki kolu olan YPG'nin oluşturduğu DSG'nin 6 Haziran'da DEAŞ'a karşı başlattığını duyurduğu Rakka operasyonu kapsamında şimdiye kadar El-Meşleb, El-Sibahiye, Sinaa, El-Romaniye, El-Batteni ve El-Qadisiye mahalleleri DEAŞ'tan temizlenirken, çatışmaların diğer mahallelerde devam ettiği belirtildi.



Rakka'yı her yönden kuşatan ve koalisyon uçaklarının havadan destek verdiği DSG'nin, eski Rakka olarak bilinen Hişam Abdülmelik Mahallesinin de yarısını DEAŞ'tan aldığı belirtildi. Suriye'deki Kürt sitelerinde yer alan haberlere göre, DEAŞ, çatışmalarda özellikle bomba yüklü araçlar kullanırken, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin verdiği ağır silah ve teçhizat ile operasyon devam ediyor. ABD'nin DSG'nin ana omurgasını oluşturan YPG'ye verdiği ağır silah ve araç sevkiyatının da Rakka'ya yapılmaya devam edildiği belirtildi.



Suriye rejimi yaşanan iç savaş nedeniyle Fırat nehrinin kenarında bulunan yaklaşık 1 milyon nüfuslu Rakka kentinde kontrolü Mart 2013'te kaybetmiş, kenttin kontrolü başta ÖSO olmak üzere diğer grupların denetimine girmişti. Rakka kenti, Ocak 2014 tarihinde ise DEAŞ'ın kontrolü altına girmişti.