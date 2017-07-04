YPG eski kente girdi!

IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka’yı örgütün elinden geri alınması için başlatılan operasyonda önemli bir gelişme yaşandı.



ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin kentin tarihi Refika Duvarı’nda 25 metre büyüklüğünde delikler açtığı ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) bu sayede Rakka’nın eski kent bölümüne girdiği açıklandı.



MCGURK: TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI



ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Twitter hesabından paylaştığı mesajda gelişmeyi ‘şehrin özgürleştirilmesi için bir dönüm noktası’ olarak tanımladı.



Rakka operasyonunun başarılı olması için kritik bir hamle olarak görülen bu gelişmenin, kentin eski şehir olarak bilinen tarihi bölgesini çevreleyen 2500 metrelik Refika Duvarı’nın kalan bölümlerinin korunmasını imkan tanıyacağı belirtildi.