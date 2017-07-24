Yolcu uçağına top fırtlattı

GÖRENLERİ şaşkına çeviren olay dünyaca ünlü St Maarten adasında yaşandı. Uçakların sahilin 15-20 metre üstünden geçerek piste indiği adada, bir turist uçağın inişi sırasında top fırlattı.
Fotoğraflarda göründüğü kadarıyla top uçağa isabet ederken, olayın teyite muhtaç olduğu da ifade edildi.
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