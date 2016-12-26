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Yine siviller hedef oldu: 13 ölü

Ülkenin doğusunda Mai Mai Mazembe silahlı grubunun düzenlediği saldırıda en az 13 sivil öldü

Yine siviller hedef oldu: 13 ölü
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DEMOKRATİK Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC) Mai Mai Mazembe silahlı grubunun saldırısında ilk belirlemelere göre 13 kişi yaşamını yitirdi.  
Ülkenin doğusundaki Bwito bölgesinin Gençlik Konseyi Başkan Yardımcısı  Kambale Kaniki, açıklamasında bölgede yaşayan Nande etnik grubu  üyelerinden oluşan Mai Mai Mazembe silahlı grubuna bağlı kişilerin Nyanzale  kasabasına saldırdığını belirtti. Kaniki, saldırıda Hutu etnik grubundan en az 13  sivilin öldüğünü kaydetti.
Hutu etnik grubundan silahlı ve bıçaklı ayrılıkçıların geçen hafta  ülkenin doğusundaki Rutshuru bölgesinde Mine kasabasına saldırdığını hatırlatan  Kaniki, bu saldırıda Nande mensubu 25 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.  Kaniki, son saldırının etnik gruplar arasındaki hesaplaşmadan kaynaklanmış  olabileceğini söyledi.
 
Ülkenin doğusu yaklaşık 20 yıldır, doğal kaynakların kontrolünü  sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve etnik grupların  çatışmalarına sahne oluyor.
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Etiketler; #Mai Mai Mazembe #demokratik kongo cumhuriyeti #DKC #Kambale Kaniki
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