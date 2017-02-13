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Yıllık 140 bin TL'ye eleman arıyor!

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 2.77 milyon takipçiye ulaşan resmi Twitter hesabını yönetmek için yıllık 30 bin sterlin maaş ile yönetici aranıyor

Yıllık 140 bin TL'ye eleman arıyor!

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 2.77 milyon takipçiye ulaşan resmi Twitter hesabını yönetmek için yıllık 30 bin sterlin maaş ile yönetici aranıyor

13 Şubat 2017 Pazartesi 14:33
Yıllık 140 bin TL'ye eleman arıyor!
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KRALİÇENİN resmi web sitesi üzerinden yayınlanan iş ilanında hızlı ve dinamik bir takımla birlikte çalışmak üzere bir dijital iletişim uzmanı arandığı duyuruldu.
Verilen ilanda yapılan iş tanımı,
- tam zamanlı çalışmak üzere,
- Kraliyet Ailesi'nin resmi Twitter hesabını yönetmek,
- Kraliçe ve Kraliyet Ailesi'nin işlerini kamuya duyurmak,
- Twitter hesabı yanı sıra Youtube ve Facebook hesaplarını da yönetmek,
- yapılan resmi ziyaretleri ve seremonileri belgelemek olarak açıklandı.
Yıllık 30 bin sterlin maaş (yaklaşık 140 bin TL) yanısıra, yüzde 15 katkı paylı bir emeklilik planı ve kişisel gelişim eğitimlerini de içeren, kapsamlı bir yan fayda pakedi vaat ediliyor.
Adayların üniversite eğitimi almış, geleceğe yönelik vizyon sahibi, websitesi yönetimi konusunda tecrübeli, yenilikçi, yaratıcı olması ve fotoğraf ve video konularında da yetkin olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Buckingham Sarayıİngiltere Kraliçesi II. Elizabeth
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