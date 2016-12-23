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Yılbaşı piyangosu sosyalist partiye vurdu!

İspanya’nın her yılbaşı düzenlenen ünlü 'El Gordo' piyangosunda büyük ikramiyelerden biri İspanyol Sosyalist İşçi Partisi’nin Madrid merkez ofisi çalışanlarına çıktı

Yılbaşı piyangosu sosyalist partiye vurdu!
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TOPLAMDA 2 milyar dolar ikramiyenin dağıtıldığı ünlü El Gordo piyangosunda büyük ikramiyelerinden biri İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOA) üyelerine gitti.
NTV'nin aktardığına göre, 6 aylık bir süreçte iki genel seçim kaybeden, lideri istifa eden ve seçmenlerinin önemli bir kısmını bir diğer sol parti olan PODEMOS'a kaptıran sosyalist parti 'Kötü bir yıla harika bir son' tweetiyle ikramiyeyi kazandığını açıkladı. 1812'den beri her sene gerçekleştirilen El Gordo piyangosu, 2.6 milyar euro'ya yaklaşan toplam ikramiye bedeliyle dünyanın en büyük piyango organizasyonu.
El Gordo'nun, aynı piyango numarasının birden fazla satın alınmasına izin veren kuralları sebebiyle PSOE personelinin tam olarak ne kadar ikramiye kazandığı bilinmiyor.
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Etiketler; #Yılbaşı piyangosu #İspanya #El Gordo #PSOA
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